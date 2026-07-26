Zé Felipe e Lara Jucah aparecem aos beijos em festa no RioReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Zé Felipe foi visto aos beijos com a influenciadora Lara Jucah durante um after no Rio, na madrugada deste domingo (26). O encontro ocorreu horas depois de o cantor, de 27 anos, subir ao palco na cidade.
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Zé Felipe aparece aos beijos com Lara Jucah em festa no Rio - Reprodução / Daily Garotinho

Antes de aparecer ao lado do sertanejo, Lara publicou vídeos da apresentação nos Stories do Instagram e mostrou que acompanhava o show. Mais tarde, os dois surgiram em clima de intimidade durante uma festa.

As imagens, divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, mostram Zé Felipe e a influenciadora, de 23 anos, aos beijos. De acordo com a publicação, eles saíram do evento de mãos dadas por uma área reservada, entraram no mesmo carro e seguiram para outro local, onde passaram o restante da noite "em clima de casal".
O possível envolvimento repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas lembraram que Lara já apareceu ao lado de Virginia Fonseca, ex-mulher do cantor, em outras ocasiões. "Não estava esperando esse casal", escreveu uma pessoa. "Muito aleatório, mas os dois são lindos", comentou outra.

Quem é Lara Jucah?

Lara Jucah é influenciadora digital e empresária carioca. Nas redes sociais, produz conteúdo sobre moda, beleza e estilo de vida, além de reunir milhões de seguidores no Instagram e no TikTok. Ela também é fundadora da marca de moda praia By Lara Jucah.

A influenciadora ganhou projeção por seu relacionamento de idas e vindas com o rapper Orochi. Os dois colocaram fim ao namoro em maio deste ano.