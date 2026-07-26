Zé Felipe e Lara Jucah aparecem aos beijos em festa no Rio - Reprodução / Instagram

Zé Felipe e Lara Jucah aparecem aos beijos em festa no RioReprodução / Instagram

Publicado 26/07/2026 12:03

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Acordei com novo casal na área, Zé Felipe e Lara Jucá pic.twitter.com/1lfed92HBm — leo paiva (@senhorpaiva) July 26, 2026

Antes de aparecer ao lado do sertanejo, Lara publicou vídeos da apresentação nos Stories do Instagram e mostrou que acompanhava o show. Mais tarde, os dois surgiram em clima de intimidade durante uma festa.As imagens, divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, mostram Zé Felipe e a influenciadora, de 23 anos, aos beijos. De acordo com a publicação, eles saíram do evento de mãos dadas por uma área reservada, entraram no mesmo carro e seguiram para outro local, onde passaram o restante da noite "em clima de casal".O possível envolvimento repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas lembraram que Lara já apareceu ao lado de Virginia Fonseca, ex-mulher do cantor, em outras ocasiões. "Não estava esperando esse casal", escreveu uma pessoa. "Muito aleatório, mas os dois são lindos", comentou outra.Lara Jucah é influenciadora digital e empresária carioca. Nas redes sociais, produz conteúdo sobre moda, beleza e estilo de vida, além de reunir milhões de seguidores no Instagram e no TikTok. Ela também é fundadora da marca de moda praia By Lara Jucah.A influenciadora ganhou projeção por seu relacionamento de idas e vindas com o rapper Orochi. Os dois colocaram fim ao namoro em maio deste ano.