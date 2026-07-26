Tainá Militão exibe barrigão em fotos com Éder e os filhosReprodução / Instagram
"Família: meu lugar favorito. 30 semanas do Gabriel no forninho", escreveram na legenda da publicação conjunta nas redes sociais.
Nas imagens, Tainá, de 31 anos, exibe a barriga ao lado do jogador do Real Madrid, de 28. Também participaram do ensaio Helena, de 6 anos, e Matteo, de 5, filhos da influenciadora com o jogador Léo Pereira, além de Cecília, de 4, fruto da antiga relação de Militão com Karoline Lima.
Gabriel será o primeiro filho de Tainá e Éder Militão juntos. A influenciadora anunciou a gravidez em março, e o casal revelou que esperava um menino no mês seguinte, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.
Tainá e Militão oficializaram a união em julho de 2025 e costumam compartilhar momentos da rotina familiar e da gestação com os seguidores.
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