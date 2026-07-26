Rayssa Bratillieri - Divulgação/Anthony Garcia

Rayssa BratillieriDivulgação/Anthony Garcia

Publicado 26/07/2026 05:00

Rio - A trajetória de Salma em "A Nobreza do Amor", da TV Globo, emociona o público ao mostrar uma jovem dividida entre os próprios sentimentos e as expectativas da família. Para Rayssa Bratillieri, a personagem vive um processo de amadurecimento que vai além das dificuldades enfrentadas ao longo do folhetim de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior.

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"A grande transformação da Salma é perceber que amadurecer não significa endurecer. Em muitos momentos eu penso: 'A partir de agora, ela não vai acreditar mais no amor...' E ela continua acreditando. É impressionante!", afirma a atriz.



Na trama, Salma abre mão do romance que desejava e aceita um casamento arranjado com Fuad (João Fernandes) para preservar a saúde da mãe e respeitar as tradições da família libanesa. A decisão marca um dos principais conflitos da personagem, que tenta conciliar seus sentimentos com o senso de dever.

"Ela está atravessada pelas expectativas da família, tentando corresponder ao lugar que esperam que ela ocupe e abrindo mão do que acredita ser o melhor para si para 'salvar' a mãe. Na minha opinião, ela faz o que lhe é possível. Ama e acata o que os pais pedem. Mas existe uma esperança dentro dela que ainda não morreu", destaca Rayssa.

Para construir Salma, a atriz mergulhou em pesquisas sobre os costumes da época retratada na novela e sobre a cultura libanesa. Apesar disso, ela conta que o maior desafio foi encontrar a humanidade da personagem. "Passei um bom tempo pesquisando costumes, comportamento feminino da época, tradição e cultura libanesa. Mas, para mim, o mais importante nunca é reproduzir um período. É encontrar aquilo que continua humano. Porque, apesar da distância no tempo, os conflitos são muito universais: o desejo de ser livre, de amar, de pertencer."



Fora das telas, Rayssa diz que a repercussão da novela tem mostrado como cada espectador cria uma relação diferente com a história. "Há quem transforme tudo em memes, quem fique indignado com a postura dos pais e quem sinta pena da Salma por tanto sofrimento. Nosso núcleo tem um equilíbrio de tudo isso."



Entre as reações que mais a emocionaram, uma ficou marcada. "Nunca esquecerei o dia em que uma mulher chegou para mim e disse: 'Precisam existir mais pessoas no mundo como a sua personagem'. Eu concordo com ela", diz a artista. Ela conta que Salma também deixou marcas em sua vida pessoal. "Os aprendizados com ela são elevados. Coisas como fé, amizade, bondade e altruísmo."



Bastidores e novos desafios



Entre as cenas mais marcantes da novela, Rayssa destaca os momentos de conflito familiar e, principalmente, a sequência em que Salma descobre o romance entre Lúcia/Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto). "Foi muito especial. Eu quase não tinha fala e era no silêncio que precisava contar toda aquela desilusão."



Nos bastidores, ela afirma que o convívio com atores de diferentes gerações também tem sido um aprendizado constante. "Atuar é um exercício de escuta. Observar alguém que está há décadas construindo uma carreira é uma aula de presença e de respeito pelo ofício. Ao mesmo tempo, existe uma troca muito bonita entre todo o elenco."



Aos 28 anos, Rayssa vive um dos momentos mais movimentados da carreira. Além de "A Nobreza do Amor", ela retorna ao streaming na segunda temporada de "Amor da Minha Vida", do Disney +, e chega aos cinemas com "Pecadora", seu primeiro protagonismo em um longa-metragem brasileiro.



"Tenho muita alegria de poder mostrar, em sequência, personagens tão diferentes. 'Pecadora' me desafiou profundamente e ocupa um lugar muito importante na minha trajetória. Tenho a sensação de que esses projetos ampliam as possibilidades do que posso fazer como atriz."



Ao olhar para o futuro, ela diz que pretende continuar buscando personagens que a desafiem. "Continuo desejando papéis que me tirem do lugar conhecido. Acho que uma carreira longa se constrói justamente assim: escolhendo histórias que provoquem novas perguntas e permitam continuar aprendendo."