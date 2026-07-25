Sergio Guizé e Bianca Bin - Patrícia Devoraes/Brazil News

Sergio Guizé e Bianca Bin Patrícia Devoraes/Brazil News

Publicado 25/07/2026 11:42

Rio - Bianca Bin Sergio Guizé trocaram beijos na estreia do espetáculo "Meu Deus!", no Teatro das Artes, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (24). Casados desde 2017, os atores posaram juntos e demonstraram carinho nos bastidores da montagem.

Na peça, Sergio interpreta Deus, que enfrenta uma crise existencial e decide procurar ajuda profissional. Bianca vive Ana, a psicóloga responsável pelas sessões de terapia com o personagem. O espetáculo aposta no humor e na emoção para abordar temas como fé, culpa, abandono, responsabilidade e esperança.

Bianca e Sergio trabalharam juntos pela primeira vez em "Êta Mundo Bom!", de 2016. O romance começou nos bastidores de "O Outro Lado do Paraíso", exibida em 2017, na qual viveram o casal Clara e Gael.