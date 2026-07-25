Vini Jr. sai da pista com carrinho e Virginia registra susto - Reprodução / Instagram

Vini Jr. sai da pista com carrinho e Virginia registra sustoReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2026 16:03

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Antes do incidente, a influenciadora publicou um vídeo no qual brincou com a habilidade do atacante ao volante. “Quem tá seguro com Vini Jr. dirigindo? (risos)… Amor”, disse ela, ao registrar o passeio.Pouco depois, Virginia voltou aos stories e mostrou o carrinho preso fora do trajeto. Nas imagens, os amigos aparecem ao redor do veículo na tentativa de colocá-lo novamente na pista.“Bom, eu vou filmar pra vocês (risos). Gente, não é possível uma coisa dessas… Amor, eu vim por aqui, você tem que ter noção de espaço”, afirmou a empresária, em tom de brincadeira.O momento arrancou risadas do grupo e virou mais um registro descontraído da viagem do casal pelo Caribe.