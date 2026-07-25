José Loreto chama atenção ao surgir rebolando com um bambolê em cena de 'Quem Ama Cuida'Reprodução / TV Globo
No vídeo, o segurança particular da vilã demonstra habilidade com o objeto e rebola diante do balcão. Pilar surge no local e observa a situação, que surpreendeu parte do público quando foi exibida na TV no início da semana.
"Por um ângulo jamais visto e quem vê não consegue desver! Iuri é alegria, ousadia e muito treino de core! Avante e rebolante", escreveu Loreto na legenda da publicação no Instagram.
Nas redes sociais, internautas comentaram o momento. "Chocada! Eu e minha mãe ficamos sem reação", escreveu uma usuária do X. "Eu jurava que ele estava fazendo safadeza com uma das empregadas", comentou outro perfil. "Gente, eu gritei", afirmou uma terceira pessoa.
alguém chama o bombeiro a Pilar ta precisando gente #QuemAmaCuida #TVGlobo pic.twitter.com/NMmtkwPeIq— TV Globo (@tvglobo) July 22, 2026
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