José Loreto chama atenção ao surgir rebolando com um bambolê em cena de 'Quem Ama Cuida' - Reprodução / TV Globo

José Loreto chama atenção ao surgir rebolando com um bambolê em cena de 'Quem Ama Cuida'Reprodução / TV Globo

Publicado 25/07/2026 09:59





No vídeo, o segurança particular da vilã demonstra habilidade com o objeto e rebola diante do balcão. Pilar surge no local e observa a situação, que surpreendeu parte do público quando foi exibida na TV no início da semana.



"Por um ângulo jamais visto e quem vê não consegue desver! Iuri é alegria, ousadia e muito treino de core! Avante e rebolante", escreveu Loreto na legenda da publicação no Instagram.

Rio - José Loreto compartilhou, nesta sexta-feira (24), um novo ângulo de uma cena de "Quem Ama Cuida" que repercutiu nas redes sociais. Na sequência da novela das nove, Iuri, personagem do ator, aparece com um bambolê na cozinha da mansão de Pilar, papel de Isabel Teixeira.No vídeo, o segurança particular da vilã demonstra habilidade com o objeto e rebola diante do balcão. Pilar surge no local e observa a situação, que surpreendeu parte do público quando foi exibida na TV no início da semana."Por um ângulo jamais visto e quem vê não consegue desver! Iuri é alegria, ousadia e muito treino de core! Avante e rebolante", escreveu Loreto na legenda da publicação no Instagram.

A sequência também chamou atenção pela desenvoltura do personagem, que mantém uma relação próxima com a patroa. Nos próximos capítulos, os dois devem iniciar um romance na trama.



Nas redes sociais, internautas comentaram o momento. "Chocada! Eu e minha mãe ficamos sem reação", escreveu uma usuária do X. "Eu jurava que ele estava fazendo safadeza com uma das empregadas", comentou outro perfil. "Gente, eu gritei", afirmou uma terceira pessoa.