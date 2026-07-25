Filha de Ana Maria Braga e o ex-marido - Reprodução / Instagram

Filha de Ana Maria Braga e o ex-maridoReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2026 15:33

Rio - Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga , anunciou o fim do casamento com o professor de ioga colombiano Badarik González, com quem teve quatro filhos. Ao falar sobre a separação em seu canal no YouTube, a empresária afirmou que a falta de diálogo e uma suposta acomodação do ex-companheiro contribuíram para o término.

"Eu percebi que realmente eu não poderia mais o ter como companheiro. Isso é dolorido, mas também é libertador. Infelizmente, havia se apresentado também um processo de acomodação. Não da relação, mas da pessoa em si, com as facilidades que encontrou ao meu lado. Parece que é um karma meu", declarou.

Mariana também refletiu sobre o desgaste da relação e disse que os momentos de tranquilidade se tornaram cada vez mais raros. "A mulher madura, ela quer sossego, mas ela não encontra sossego e ela finge que acredita ainda que vai encontrar, na verdade, ela quase que acredita. Mas aí cada vez mais o sossego fica mais distante. Os momentos bons foram ficando raros. Um relacionamento, quando perde totalmente o diálogo, não sei se ele chegou a ter, mas é difícil para nós mulheres continuarmos nos aventurando numa terra inóspita", afirmou.

Quem é Badarik González?

Colombiano, Badarik González trabalha como professor de ioga. Durante o relacionamento com Mariana, ele já rebateu críticas nas redes sociais sobre o padrão de vida da família e o apoio financeiro oferecido por Ana Maria Braga.

Em 2024, após viralizar em um vídeo no qual acompanhava os filhos em uma aula de equitação, ele comentou o assunto. “Simplicidade tem a ver com esforço, com dedicação. A simplicidade vai se manifestar, sou muito grato pelo que minha sogra dá para nós”, disse na ocasião.

Mariana também costuma responder aos comentários de que mantém seu estilo de vida apenas com os recursos da mãe. Apesar de reconhecer o apoio de Ana Maria, ela afirma que possui renda própria e participa dos negócios da família.

“Quem pensa que estou privando meus filhos, pelo contrário. A gente mora em um casarão. Pode dizer que minha mãe deu. Mas não tem isso. Meu dinheiro é meu. Como sempre ouvi da minha mãe, eu sempre colaborei com a empresa da qual sou sócia e sigo. Quero ver viver a vida que vivo, se vai conseguir fazer o corre que eu faço”, declarou em outro vídeo.

A empresária ainda criticou os julgamentos sobre a forma como cria os filhos e conduz a própria rotina. “‘Ah, se tudo der errado você tem para onde correr’. É o tipo de pensamento que eu encontro na minha trajetória. É uma grande ilusão. ‘Ah, ela obriga os filhos a viverem de maneira x, y, z’. Primeiro, venham conhecer. Talvez faça coisas diferentes do padrão. Mas o padrão, às vezes, é comprado, vendido, uma ideia abstrata. A gente gosta de ser manada para não falarem da gente, e a gente acaba vivendo como quem não somos”, concluiu.