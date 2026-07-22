Ana Maria Braga e equipe passam mal após comer doce Reprodução de vídeo
Ana Maria Braga testa receita no 'Mais Você' e passa mal
Apresentadora relatou dor no estômago após comer doce
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Ator fala sobre homofobia, acolhimento da família e possível par romântico de seu personagem"
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