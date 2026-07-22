Ana Maria Braga e equipe passam mal após comer doce - Reprodução de vídeo

Ana Maria Braga e equipe passam mal após comer doce Reprodução de vídeo

Publicado 22/07/2026 18:43

Rio - Ana Maria Braga , de 77 anos, contou no "Mais Você" desta quarta-feira (22) que ela e outros membros da equipe da atração passaram mal após experimentar uma receita de barra de chocolate feita com óleo de coco e cacau em pó, que viralizou nas redes sociais.

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A jornalista Juju Massaoka também provou a guloseima. "Tinha um sabor que não é igual ao chocolate, mas a gente experimentou e era bom", afirmou Ana Maria Braga.

No bloco seguinte, a apresentadora revelou o desconforto. "Pra quem não tá acostumado a comer óleo de coco, é muito pesado. Eu tô com uma dor de estômago danada. Eu não tenho dor de estômago", declarou. "Parece que tem um tijolo no meu estômago", disse Juju Massaoka.

