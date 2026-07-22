Pilar articula para Ingrid assumir a presidência da joalheria Globo/ Beatriz Damy
'Quem Ama Cuida': Pilar articula para Ingrid comandar joalheria
Designer assume a presidência no lugar de Tiago
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