Pilar articula para Ingrid assumir a presidência da joalheria - Globo/ Beatriz Damy

Pilar articula para Ingrid assumir a presidência da joalheria Globo/ Beatriz Damy

Publicado 22/07/2026 17:53

Rio - Em "Quem Ama Cuida", Pilar (Isabel Teixeira) passa a articular a saída de Tiago (Gui Ferraz) do comando da empresa. Incomodada com a influência do sobrinho e convencida de que a família precisa de uma nova liderança, ela influencia a filha, Ingrid (Agatha Moreira) a disputar o cargo.

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Para concretizar o plano, a vilã conta com Ulisses (Alexandre Borges) para iniciar uma movimentação política na família. A assembleia para decidir a presidência se transforma em um momento decisivo, com a votação ficando empatada. A responsabilidade pelo voto de desempate recai sobre Ulisses, que escolhe Ingrid como nova presidente da Joalheria Brandão, sob pressão e ameaças.

A designer assume o posto, reconhece que a transição será difícil sem o apoio de Tiago e demonstra preocupação com os desafios administrativos da empresa. O rapaz, ressentido com a forma como é destituído, se recusa a orientá-la na passagem de comando e se afasta temporariamente da joalheria.

Pilar trata a conquista de Ingrid como uma vitória pessoal, reforçando a ideia de que finalmente uma representante de sua ala da família chegou ao topo do negócio, e celebra o resultado.