Márcia DantasReprodução / Instagram
"Hoje estou de volta ao programa. O diretor não estará mais. Ele era substituto. Minha editora chefe está de férias e esse homem estava comigo há dois dias. Nunca tinha trabalhado com ele. Por enquanto é o que posso dizer. Acredito que a JP soltará uma nota oficial. Obrigada pelo apoio", declarou Márcia ao DIA.
Antes disso, a apresentadora já havia se manifestado em um comentário publicado no Instagram. Na mensagem, ela indicou que o motivo da reação no ar ainda será esclarecido. "Pessoal, eu não me desestabilizaria por pouco: já passei por muita coisa nessa vida. Enfim, a verdade aparecerá! Obrigada pelo apoio", escreveu.
A transmissão de terça-feira sofreu uma série de interrupções após Márcia deixar o estúdio em diferentes momentos. Na primeira ocasião, a jornalista chamou um intervalo comercial de forma repentina. Na volta, o analista Mário Vitor Rodrigues assumiu temporariamente o noticiário.
Pouco depois, a âncora retornou ao programa e chamou uma entrada ao vivo da repórter Camila Yunes. Após a participação da colega, no entanto, Márcia voltou a deixar a bancada. Camila permaneceu no ar e abordou outros assuntos da pauta até a emissora exibir uma tela com a identidade visual do telejornal.
Mário Vitor Rodrigues voltou ao comando da atração, mas a troca definitiva ocorreu às 14h54, quando Cassius Zeilmann assumiu o "Tempo Real". No ar, ele informou apenas que Márcia havia deixado o programa por causa de um "problema pessoal".
Segundo informações que circulam nos bastidores, a jornalista teria deixado o estúdio após receber uma repreensão pelo ponto eletrônico. Márcia não confirmou o motivo, e a Jovem Pan ainda não havia divulgado um posicionamento oficial sobre o caso.
A Márcia Dantas sendo substituída as pressas na Jovem Pan. O analista Mario Victor teve que as pressas chamar o repórter e na volta o Cassius Zeilmann assumiu a apresentação. pic.twitter.com/0XvJ0EdPxQ— LinkDTV (@linkdtv) July 21, 2026
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