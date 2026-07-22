Márcia DantasReprodução / Instagram

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Rio - Márcia Dantas falou sobre o episódio que a levou a deixar a bancada do "Tempo Real", da Jovem Pan, durante a edição de terça-feira (21). A jornalista confirmou que retorna ao programa nesta quarta-feira (22) e afirmou que o diretor que estava no comando da atração nos últimos dias não seguirá na função.

"Hoje estou de volta ao programa. O diretor não estará mais. Ele era substituto. Minha editora chefe está de férias e esse homem estava comigo há dois dias. Nunca tinha trabalhado com ele. Por enquanto é o que posso dizer. Acredito que a JP soltará uma nota oficial. Obrigada pelo apoio", declarou Márcia ao DIA.

Antes disso, a apresentadora já havia se manifestado em um comentário publicado no Instagram. Na mensagem, ela indicou que o motivo da reação no ar ainda será esclarecido. "Pessoal, eu não me desestabilizaria por pouco: já passei por muita coisa nessa vida. Enfim, a verdade aparecerá! Obrigada pelo apoio", escreveu.

A transmissão de terça-feira sofreu uma série de interrupções após Márcia deixar o estúdio em diferentes momentos. Na primeira ocasião, a jornalista chamou um intervalo comercial de forma repentina. Na volta, o analista Mário Vitor Rodrigues assumiu temporariamente o noticiário.

Pouco depois, a âncora retornou ao programa e chamou uma entrada ao vivo da repórter Camila Yunes. Após a participação da colega, no entanto, Márcia voltou a deixar a bancada. Camila permaneceu no ar e abordou outros assuntos da pauta até a emissora exibir uma tela com a identidade visual do telejornal.

Mário Vitor Rodrigues voltou ao comando da atração, mas a troca definitiva ocorreu às 14h54, quando Cassius Zeilmann assumiu o "Tempo Real". No ar, ele informou apenas que Márcia havia deixado o programa por causa de um "problema pessoal".

Segundo informações que circulam nos bastidores, a jornalista teria deixado o estúdio após receber uma repreensão pelo ponto eletrônico. Márcia não confirmou o motivo, e a Jovem Pan ainda não havia divulgado um posicionamento oficial sobre o caso.
Confira o momento: