Erika Januza arquiva fotos com Arlindinho após vídeo do cantor em casa de swing - Reprodução Instagram

Erika Januza arquiva fotos com Arlindinho após vídeo do cantor em casa de swingReprodução Instagram

Publicado 25/07/2026 18:00

Rio - Os rumores de crise no relacionamento entre Erika Januza e Arlindinho ganharam força nesta semana. A atriz arquivou as fotos que mantinha ao lado do cantor no Instagram e deixou de segui-lo na plataforma, dias após a divulgação de imagens que mostram o sambista entrando em uma casa de swing na Zona Sul do Rio.

As imagens foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira. Segundo a jornalista, Arlindinho esteve no estabelecimento de entretenimento adulto no dia 10 de julho. Ainda de acordo com a publicação, o vídeo teria chegado ao conhecimento de Erika apenas nesta semana. Também circulam fotos do artista deixando o local acompanhado de duas mulheres.

A movimentação nas redes sociais aumentou as especulações sobre o fim do namoro. Nos últimos dias, os dois já haviam sido vistos sem as alianças, o que levantou suspeitas entre os fãs.

Enquanto Erika removeu os registros do relacionamento e deixou de seguir o cantor, Arlindinho ainda mantém publicações ao lado da atriz em seu perfil. Em uma delas, ele aparece comemorando o namoro com a artista.