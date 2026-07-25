Juliano Floss recebe carro conquistado no 'BBB 26'Reprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Três meses após o fim do "BBB 26", Juliano Floss recebeu o carro que ganhou durante a Prova do Finalista. O influenciador e dançarino compartilhou a entrega do veículo nas redes sociais, nesta sexta-feira (25), e celebrou a conquista.
Nos stories do Instagram, o ex-BBB mostrou o automóvel zero-quilômetro e destacou que o prêmio marcou uma realização pessoal. “Meu primeiro carro”, escreveu na publicação.
Juliano conquistou o veículo na reta final do reality show, antes de garantir uma vaga na decisão. Ele terminou a temporada na terceira colocação, atrás de Tia Milena, vice-campeã, e Ana Paula Renault, vencedora da edição.
Além do automóvel, o namorado de Marina Sena também ganhou um apartamento durante a competição. Os prêmios passaram a integrar a lista de conquistas obtidas pelo dançarino ao longo de sua participação no programa.