Thais Carla posa de lingerie e exibe nova fase após emagrecimento - Reprodução Instagram

Thais Carla posa de lingerie e exibe nova fase após emagrecimentoReprodução Instagram

Publicado 24/07/2026 22:54

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"Deixa a legenda pra vocês!!!!!!!", escreveu na publicação.Nos comentários, internautas elogiaram a nova fase da dançarina. "A evolução dessa mulher tá absurdaaaa, maravilhosaaa!!!", escreveu uma seguidora. "Deusa", comentou outra. "Você é inspiração", afirmou uma terceira.Nos últimos meses, Thais tem mostrado aos fãs detalhes da transformação física após perder mais de 100 quilos. A influenciadora já contou que decidiu mudar os hábitos em busca de mais qualidade de vida e passou por cirurgia bariátrica em 2025.Recentemente, ela também anunciou o fim do casamento com Israel Reis. Os dois ficaram juntos por 11 anos e são pais de Maria Clara e Eva.