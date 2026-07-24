Thais Carla posa de lingerie e exibe nova fase após emagrecimentoReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Thais Carla chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma sequência de selfies de lingerie nesta sexta-feira (24). Nas imagens, publicadas no Instagram, a influenciadora aparece em frente ao espelho usando um conjunto preto.
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Thais Carla posa de lingerie e exibe nova fase após emagrecimento - Reprodução Instagram
Thais Carla posa de lingerie e exibe nova fase após emagrecimento - Reprodução Instagram
Thais Carla posa de lingerie e exibe nova fase após emagrecimento - Reprodução Instagram
Thais Carla posa de lingerie e exibe nova fase após emagrecimento - Reprodução Instagram


"Deixa a legenda pra vocês!!!!!!!", escreveu na publicação.

Nos comentários, internautas elogiaram a nova fase da dançarina. "A evolução dessa mulher tá absurdaaaa, maravilhosaaa!!!", escreveu uma seguidora. "Deusa", comentou outra. "Você é inspiração", afirmou uma terceira.

Nos últimos meses, Thais tem mostrado aos fãs detalhes da transformação física após perder mais de 100 quilos. A influenciadora já contou que decidiu mudar os hábitos em busca de mais qualidade de vida e passou por cirurgia bariátrica em 2025.

Recentemente, ela também anunciou o fim do casamento com Israel Reis. Os dois ficaram juntos por 11 anos e são pais de Maria Clara e Eva.