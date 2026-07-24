Paula Fernandes encerra relacionamento com pilotoReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Paula Fernandes está solteira novamente. A assessoria da cantora confirmou, nesta sexta-feira (24), o fim do relacionamento com o piloto de jatos executivos Daniel Pereira.

Em nota, a equipe da artista informou que os dois estavam se conhecendo, mas já não se encontravam havia algum tempo.
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"Sim, ela está solteira. Estava conhecendo uma pessoa, mas faz tempo que não se encontram. A cantora está trabalhando no pré-lançamento do seu projeto '30 e Poucos Anos' e segue acreditando no amor", informou a assessoria.

Paula assumiu o namoro em maio deste ano e, na época, contou que vivia o relacionamento de forma leve e natural.

"Sempre acreditei no amor e isso faz parte de quem eu sou e do que eu canto. Estamos nos conhecendo melhor, de forma leve e natural. Ainda é tudo muito recente", disse a cantora ao revelar o romance.