Paula Fernandes encerra relacionamento com piloto - Reprodução Instagram

Paula Fernandes encerra relacionamento com pilotoReprodução Instagram

Publicado 24/07/2026 22:01 | Atualizado 24/07/2026 22:04

Rio - Paula Fernandes está solteira novamente. A assessoria da cantora confirmou, nesta sexta-feira (24), o fim do relacionamento com o piloto de jatos executivos Daniel Pereira.



Em nota, a equipe da artista informou que os dois estavam se conhecendo, mas já não se encontravam havia algum tempo.



"Sim, ela está solteira. Estava conhecendo uma pessoa, mas faz tempo que não se encontram. A cantora está trabalhando no pré-lançamento do seu projeto '30 e Poucos Anos' e segue acreditando no amor", informou a assessoria.



Paula assumiu o namoro em maio deste ano e, na época, contou que vivia o relacionamento de forma leve e natural.



"Sempre acreditei no amor e isso faz parte de quem eu sou e do que eu canto. Estamos nos conhecendo melhor, de forma leve e natural. Ainda é tudo muito recente", disse a cantora ao revelar o romance.