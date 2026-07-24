Mussunzinho fala sobre luta contra o álcool - Reprodução Instagram

Mussunzinho fala sobre luta contra o álcoolReprodução Instagram

Publicado 24/07/2026 20:58 | Atualizado 24/07/2026 21:26

Rio - Mussunzinho usou as redes sociais para falar sobre um momento delicado da vida pessoal. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (24), o ator revelou que está há 45 dias sem consumir álcool e contou que decidiu buscar ajuda para enfrentar a dependência.

"Eu estava vivendo uma relação muito tóxica, muito ruim com o álcool. E há 45 dias eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi parar de beber e pedir ajuda", afirmou.

O artista explicou que se afastou das redes sociais para enfrentar esse processo e disse que ainda está no início da jornada. "Eu não estou gravando esse vídeo porque eu venci essa batalha, muito pelo contrário. Está só no começo", declarou.

Mussunzinho contou que decidiu tornar a situação pública porque não faria sentido voltar a publicar normalmente sem explicar o motivo do período longe da internet.

"Por hoje, eu escolhi ficar sóbrio. É um dia de cada vez. Loucura mesmo é viver a sobriedade", disse.

Na legenda da publicação, o ator afirmou que a decisão representa uma mudança de vida e incentivou outras pessoas a procurarem ajuda. "Se essa história tocar alguém que também esteja enfrentando uma batalha, saiba que pedir ajuda pode ser o ponto de virada da sua vida", escreveu.