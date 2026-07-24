Mussunzinho fala sobre luta contra o álcoolReprodução Instagram
Mussunzinho fala sobre luta contra o álcool: 'Pedi ajuda'
Ator revelou que está há 45 dias sem consumir álcool e afirmou que vivia uma relação 'muito tóxica' com a bebida
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