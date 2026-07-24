Roberto Carlos recebeu alta após procedimento cirúrgico Divulgação/Caio Girardi
Roberto Carlos recebe alta após cirurgia de vesícula
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