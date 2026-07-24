Roberto Carlos recebeu alta após procedimento cirúrgico - Divulgação/Caio Girardi

Roberto Carlos recebeu alta após procedimento cirúrgico Divulgação/Caio Girardi

Publicado 24/07/2026 17:21

Dia pela assessoria do artista na tarde desta sexta-feira (24). Rio - O cantor Roberto Carlos, de 85 anos, recebeu alta após ser submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia . A informação foi confirmada aopela assessoria do artista na tarde desta sexta-feira (24).

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"A cirurgia foi um sucesso. Roberto teve alta e está em casa. Agora é só fazer o repouso necessário seguindo as orientações médicas e já já ele retorna aos shows", informou.

A equipe do cantor divulgou um comunicado na quarta-feira (22) sobre o procedimento, que estava previamente programado. Roberto Carlos deve voltar aos palcos em apresentação prevista para o dia 15 de agosto no Rio de Janeiro.