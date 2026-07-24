Zé Neto - Reprodução Instagram

Zé NetoReprodução Instagram

Publicado 24/07/2026 17:45 | Atualizado 24/07/2026 17:56

Rio - Zé Neto, da dupla com Cristiano, voltou a falar sobre a polêmica envolvendo Anitta e pediu desculpas à cantora. Durante participação no podcast "Nativíssimo", o sertanejo afirmou que se arrepende do comentário feito em 2022 e reconheceu que errou ao citá-la durante um discurso sobre a Lei Rouanet.

"Se eu a visse, com toda certeza do mundo, eu ia pedir perdão, porque eu acho que foi uma coisa que eu falei indevidamente, sem pensar", afirmou.

O cantor também relacionou o episódio ao período em que enfrentava problemas com o consumo de álcool. "Como eu bebia demais, eu falava o que não devia. E ataquei uma pessoa que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Eu sinto essa culpa. Um dia vou encontrar ela e pedir desculpas. Já tentei. Anitta, se estiver me vendo, me perdoa", disse.

Na sequência, Zé Neto afirmou que passou a enxergar o episódio de outra forma após mudanças em sua vida pessoal. "Depois que comecei a buscar a igreja, eu vi quão idiota e infeliz eu fui com esse comentário. Hoje entendo a vida de uma maneira diferente", completou.

A polêmica aconteceu em maio de 2022, quando o sertanejo criticou a Lei Rouanet durante um show e fez referência à tatuagem íntima que Anitta havia mostrado dias antes. Na ocasião, a cantora respondeu com ironia nas redes sociais: "E eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no tororó".

O episódio ganhou repercussão nacional e abriu debates sobre os cachês pagos por prefeituras a artistas sertanejos com recursos públicos.