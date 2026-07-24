Ana Hickmann surgiu de biquíni em passeio de barco - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann surgiu de biquíni em passeio de barco Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2026 14:04

Rio - Ana Hickmann, de 45 anos, compartilhou fotos de um passeio de barco durante viagem de férias à Grécia , nesta sexta-feira (24). A apresentadora surgiu de biquíni azul claro e recebeu elogios do marido, Edu Guedes, de 52.

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"Há muito tempo não me sinto assim. Leve, livre, e em paz . Melhores férias!!!!", escreveu na legenda. Nos comentários, o chef de cozinha exaltou a mulher. "Linda", afirmou.

Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o casamento no civil em maio do ano passado. Já a cerimônia religiosa está marcada para setembro na fazenda do noivo. Amigos de longa data, os dois assumiram o namoro em março de 2024 e ficaram noivos três meses depois, durante uma viagem a Portugal.