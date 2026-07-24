Ana Hickmann surgiu de biquíni em passeio de barco Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Ana Hickmann, de 45 anos, compartilhou fotos de um passeio de barco durante viagem de férias à Grécia, nesta sexta-feira (24). A apresentadora surgiu de biquíni azul claro e recebeu elogios do marido, Edu Guedes, de 52.
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Ana Hickmann recebeu elogios do marido, Edu Guedes, em fotos nas redes - Reprodução/Instagram
Ana Hickmann aproveita período de descanso na Grécia - Reprodução/Instagram
Ana Hickmann surgiu de biquíni em passeio de barco - Reprodução/Instagram
"Há muito tempo não me sinto assim. Leve, livre, e em paz . Melhores férias!!!!", escreveu na legenda. Nos comentários, o chef de cozinha exaltou a mulher. "Linda", afirmou. 
Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o casamento no civil em maio do ano passado. Já a cerimônia religiosa está marcada para setembro na fazenda do noivo. Amigos de longa data, os dois assumiram o namoro em março de 2024 e ficaram noivos três meses depois, durante uma viagem a Portugal.