Dany Bananinha pratica ioga durante férias em Fernando de NoronhaReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Dany Bananinha está aproveitando dias de descanso em Fernando de Noronha e compartilhou com os seguidores momentos da viagem nesta sexta-feira (24). Nas redes sociais, a apresentadora publicou fotos em que aparece praticando ioga à beira-mar. 
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Dany Bananinha pratica ioga durante férias em Fernando de Noronha - Reprodução Instagram
Dany Bananinha pratica ioga durante férias em Fernando de Noronha - Reprodução Instagram
Dany Bananinha pratica ioga durante férias em Fernando de Noronha - Reprodução Instagram
Dany Bananinha pratica ioga durante férias em Fernando de Noronha - Reprodução Instagram
Dany Bananinha pratica ioga durante férias em Fernando de Noronha - Reprodução Instagram
Dany Bananinha pratica ioga durante férias em Fernando de Noronha - Reprodução Instagram


Usando um biquíni, a ex-assistente de palco do "Caldeirão" fez poses da atividade física tendo como cenário as paisagens do arquipélago. "Energia maravilhosa", escreveu na legenda da publicação.

Dany completa 50 anos em agosto e tem aproveitado as férias ao lado da família antes da comemoração.

Atualmente, ela trabalha como diretora de palco do "Domingão". Recentemente, também assumiu o relacionamento com o operador de áudio Pedro, que atua nas equipes do programa comandado por Luciano Huck e do "Caldeirão com Mion".