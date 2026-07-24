Dany Bananinha pratica ioga durante férias em Fernando de Noronha - Reprodução Instagram

Dany Bananinha pratica ioga durante férias em Fernando de NoronhaReprodução Instagram

Publicado 24/07/2026 16:13

Rio - Dany Bananinha está aproveitando dias de descanso em Fernando de Noronha e compartilhou com os seguidores momentos da viagem nesta sexta-feira (24). Nas redes sociais, a apresentadora publicou fotos em que aparece praticando ioga à beira-mar.