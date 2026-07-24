Raissa Barbosa respondeu críticas de seguidores por divulgar casas de apostas - Reprodução / Instagram

Raissa Barbosa respondeu críticas de seguidores por divulgar casas de apostasReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2026 12:58 | Atualizado 24/07/2026 13:28

Rio - Raissa Barbosa, de 34 anos, explicou por que decidiu passar a divulgar plataformas de apostas nas redes sociais. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (24), a ex-participante de " A Fazenda 12" afirmou que recorreu às publicidades por ser a única fonte de renda para sustentar os dois filhos, além de ressaltar que cria o filho mais novo sozinha.

Ex-Fazenda Raissa Barbosa revela que está fazendo publi de bets porque é o único trabalho que está tendo no momento para sustentar seu filho. pic.twitter.com/9cft7Td5Sf — Central Reality (@centralreality) July 24, 2026

"Muita gente está falando: 'Nossa, Raissa, por que você tá fazendo publi (publicidade) de joguinho?'. Gente, eu tenho um filho para criar sozinha, ninguém me ajuda, o pai não me ajuda. Se eu não fizer essa publi, eu não vou ter dinheiro para comprar fralda, eu não vou ter dinheiro para comprar leite, eu não vou ter dinheiro para comprar nada", declarou.



A influenciadora pediu para não ser julgada e afirmou que avisou aos seguidores que começaria a fazer esse tipo de publicidade. "É a única publi que eu estou fazendo no momento. Não tenho outras publis, não tenho outra fonte de renda. Se eu não fizer, eu não tenho como sobreviver e como manter um filho", disse.



A ex-Fazenda também afirmou que não fazia esse tipo de divulgação antes do nascimento do caçula, Luan Ravi. "Mas agora, infelizmente, eu preciso trabalhar. Senão, se eu não fizer por mim e por ele, não vai ter o pai filho da p... que vai me ajudar. Não tem ninguém para me ajudar não. Então, assim, não julguem", desabafou.



Raissa também negou que esteja enriquecendo com esse tipo de publicidade. "Hoje em dia, eles não pagam como pagavam antigamente. Quem fez antigamente, no começo, ficou rico divulgando essas coisas. Eu não fiquei rica divulgando essas coisas não", afirmou.



A influenciadora contou que conseguiu comprar um apartamento, um carro e guardar parte do dinheiro após participar de "A Fazenda", graças a contratos com outras marcas. No entanto, disse que precisou usar as economias durante a gravidez.



"Eu falei: 'Meu Deus, agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu estou ficando sem dinheiro!'", lembrou. Ela afirmou ainda que recusou propostas para divulgar apostas durante toda a gestação e nos primeiros meses após o nascimento do filho, mas mudou de ideia diante da situação financeira.



Raissa também responsabilizou o pai de Luan Ravi por parte das dificuldades que enfrentou. Sem citar Lucas Torres pelo nome, a influenciadora afirmou que perdeu contratos após a exposição pública envolvendo os dois.



"Eu perdi muita publicidade, porque aquele desgraçado fez uma exposição que me fez muito mal, tanto psicologicamente quanto financeiramente. Acabei perdendo trabalhos por causa daquele ridículo. Ou eu fazia isso, ou eu me ferrava. Então, para eu não me ferrar, para eu não ficar na rua da amargura, eu tive que aceitar fazer a publi", declarou.



Ao encerrar o desabafo, Raissa afirmou que costuma alertar o público sobre os riscos das apostas. "Se vocês quiserem deixar de me seguir porque eu tô trabalhando para cuidar de um filho sozinha, podem deixar de me seguir", afirmou. Ela acrescentou que sempre orienta os seguidores a não apostar caso tenham contas a pagar ou dificuldades financeiras. "Se você tiver um dinheiro comprometido com a conta, não joga (...) Se você tiver com dinheiro sobrando, ok", concluiu.



Luan Ravi nasceu em junho de 2025 e é fruto do relacionamento de Raissa com Lucas Torres. A influenciadora já afirmou publicamente que o pai do menino se afastou durante a gestação e não participa da criação da criança. Além do bebê, ela também é mãe de Felipe, seu filho mais velho.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa