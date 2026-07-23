A Fazenda consolida fórmula com jornalistas e negocia novo reforço - Foto: Ilustração

A Fazenda consolida fórmula com jornalistas e negocia novo reforçoFoto: Ilustração

Publicado 23/07/2026 12:14 | Atualizado 23/07/2026 14:27

A estratégia de escalar jornalistas e comunicadores para o elenco de A Fazenda definitivamente deixou de ser um teste para se tornar uma fórmula consolidada nos bastidores da Record. Felipeh Campos, destaque da edição de 2014, foi um dos primeiros nomes a mostrar a força desse perfil dentro do reality, abrindo caminho para o retorno do formato com Bruno Tálamo em 2022.



Mas foi em 2023 que a estratégia se consagrou de vez com a chegada de Rachel Sheherazade. Mesmo com a saída precoce após a expulsão, a comunicadora cumpriu um papel fundamental: provou que quem domina a informação também sabe conduzir a narrativa dentro do jogo, transformando a leitura de cenário e a construção de discursos em armas poderosas no confinamento rural.



Agora, a emissora mira em um novo nome para movimentar o tabuleiro. A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que uma repórter que faz sucesso nas redes sociais, e vem ganhando notoriedade nos bastidores, vive um verdadeiro dilema profissional.



De um lado, ela recebeu uma proposta tentadora da Record para integrar o time das chamadas "venenosas", com direito a participações no Domingo Espetacular e um salário de R$ 25 mil. Do outro, pesa na mesa a negociação para integrar o time de peões do reality rural, uma aposta considerada mais arriscada, mas com potencial de projeção nacional ainda maior.



Segundo apurou a coluna, a querida que pode ser vista com frequência no Instagram, já teria até assinado um pré-contrato para o reality, embora o acordo traga cláusulas que permitam sua rescisão a qualquer momento caso os rumos mudem. Uma coisa é certa: nos bastidores, o comentário de que a gata vai garantir muito mais do que apenas 15 minutos de fama é unânime!



Depois dos últimos acontecimentos que cercam essa figura que já tem casa e não é a Record, parece que a mudança pode de fato acontecer, hein? Os próximos capítulos prometem pegar fogo!