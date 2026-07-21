Richarlyson entra no radar da Globo para compor time do entretenimento da emissoraFoto: Reprodução/ Globo
Toda semana, Richarlyson pode ser visto no “Churrascão do Mion”, exibido aos sábados, além de já ter participado do “Caldeirão”. Há cerca de duas semanas, ele também marcou presença no “Fantástico”. A boa desenvoltura diante das câmeras e o carisma nas participações teriam chamado a atenção da direção.
O desempenho na 22ª temporada da “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”, também teria contribuído para colocar o ex-jogador no radar da emissora. A ideia, segundo fontes, seria aproveitá-lo em uma das atrações da linha de shows e entretenimento da Globo.
"Neste momento, não existem negociações em andamento e não temos a informação de novos projetos dentro do entretenimento da Globo”, informou a equipe do ex-atleta.
Ainda segundo a assessoria, Richarlyson continua contratado do Grupo Globo, com atuação direta no sportv e participações esporádicas em programas da própria emissora, como foi o caso do "Churrascão do Mion". "Fora isso, não tem nada em andamento. Tão logo tenha, informaremos", completou.
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