Áudios atribuídos à esposa de Juliano Cazarré revelam embate com ex-funcionária em episódio de liberação por 'doença' - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Áudios atribuídos à esposa de Juliano Cazarré revelam embate com ex-funcionária em episódio de liberação por 'doença'Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 02/07/2026 08:00 | Atualizado 02/07/2026 11:29

A coluna de Daniel Nascimento teve acesso exclusivo a áudios do processo trabalhista envolvendo o ator Juliano Cazarré. Os registros trazem vozes atribuídas à esposa do artista, Letícia Cazarré, e à ex-funcionária que move a ação.



Em um dos registros, que teria sido enviado um dia após a trabalhadora relatar um episódio de inchaço no rosto e pedir para se ausentar mais cedo para buscar cuidados médicos, conforme descrito no processo, a voz atribuída a Letícia faz considerações sobre o ocorrido. No trecho, a interlocutora questiona a gravidade da situação, acrescentando que a funcionária "achou" que estava em uma emergência e que não pôde liberá-la de imediato. "Não quero mais, eu não quero nem colocar você na situação de ter que trabalhar doente, sem estar se sentindo mal, ou de não poder ir embora imediatamente como aconteceu ontem. Você achou que estava em uma emergência e eu não pude te liberar, e eu não quero que isso aconteça, e isso não é o certo".



Na mesma gravação, a interlocutora sugere a falta de compromisso da funcionária e também aborda expectativas em relação à rotina de trabalho. "Eu sei o que é uma pessoa trabalhar sem faltar", diz o áudio. Em outro momento, afirma. "Eu tenho funcionários que estão comigo há treze anos e que trabalham sem faltar, só faltam quando estão extremamente doentes". Ainda no mesmo contexto, acrescenta que também entrega seu trabalho indisposta e dorme poucas horas: "Eu sou essa pessoa também, que trabalho sem faltar, eu entrego meu trabalho doente, eu vou dormir quatro horas por noite", concluindo que "não faz sentido ter alguém que não tenha o mesmo nível de compromisso que eu preciso e que eu tenho".



Em outra parte, Letícia da a entender o esse caso não é um caso isolado, relata que a situação impacta diretamente em seu trabalho e que frequentemente tem faltado e remarcado seus compromissos por causa de um suposto histórico de faltas da ex-funcionária. "Eu tenho frequentemente faltado aos meus compromissos, remarcado os meus compromissos, e isso para mim é muito ruim porque eu não sou essa pessoa".

A voz atribuída a Letícia também decreta, via aplicativo de mensagens, o fim da relação profissional, afirmando que não quer mais trabalhar com a ex-babá e que o contrato será encerrado, dando à funcionária a opção de cumprir ou não o período de aviso. "Você pode arrumar suas coisas com calma. Se você quiser cumprir o aviso prévio de um mês, pode cumprir, não tem problema nenhum; mas, se você quiser ir embora também, eu pago e a gente encerra o seu contrato, porque para mim hoje foi a gota d'água".



Já nos áudios da ex-funcionária, a trabalhadora rebate diretamente as falas associadas à mulher do contratado da Globo. Em um dos trechos, ela confronta a desconfiança sobre seu estado de saúde. "Eu vim aqui ontem só porque eu não sou mentirosa". Em seguida, completa: "E eu vim para você ver que eu não estava mentindo. Eu trabalhei, eu fui para o sol".



Em outro momento, a profissional contesta a cobrança de dedicação integral mencionando o desgaste de sua rotina. "Só que você tem uma funcionária que trabalha para você 24 horas por dia e uma só. Todas as suas outras funcionárias vão ser maravilhosas, porque elas vão para casa delas, elas conseguem passar mal e agendar um dia de ir no médico”, diz ela.



Ao rebater as supostas insinuações da patroa, ela também afirma. "Hospital público não é assim. Na hora que a senhora me falou, eu falei tanta coisa que eu esqueci, eu te mando os prints da médica". Em outro trecho, acrescenta. "É muito chato, é muito desrespeitoso comigo, porque há tempos a senhora está insinuando que eu estou mentindo. Eu não estou mentindo, eu não preciso disso".



A ex-funcionária ainda dá a entender nos registros que se disponibilizou além da conta no seu trabalho, assumindo uma sobrecarga para tentar não prejudicar os empregadores. "E essa nossa relação também já está muito, estremecida, porque sempre que realmente as minhas faltas foram faltas, eu que fiz, errado de não ter sido profissional, de não ter ficado lá desde o começo, entendeu? Sempre para evitar problemas para a senhora, porque a senhora não tinha quem me cobrisse. Então, eu acho que acabou essa carga de responsabilidade de ser insubstituível, ficou para mim, erradamente".

Em seu pronunciamento nas redes sociais, o ator já havia dado a sua versão sobre o episódio. Ele afirmou que liberou a ex-funcionária para ir ao médico e solicitou o comprovante, mas que, nesse mesmo dia, ela teria enviado mensagens desencontradas. Cazarré relatou ainda que, em outras ocasiões, a profissional pedia para sair alegando questões de saúde e não apresentava o atestado médico, dizendo que a ausência poderia ser descontada do salário, o que, segundo ele, o casal nunca chegou a fazer.



Vale lembrar que, em nota já divulgada anteriormente pela coluna, a assessoria do famoso afirmou que Juliano Cazarré nega todas as acusações e sustenta que a relação de trabalho ocorreu dentro dos parâmetros legais. O ator reafirmou ainda sua confiança na Justiça do Trabalho e informa que todos os esclarecimentos serão prestados no processo, no momento adequado, com a apresentação das provas necessárias para demonstrar a verdade dos fatos.