Deborah Secco revela abstinência de álcool e Luana Piovani dispara: "Não cospe, engole" - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Deborah Secco revela abstinência de álcool e Luana Piovani dispara: "Não cospe, engole"Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 19/06/2026 10:41

A participação de Deborah Secco na série Stories da Mansão, de Carlinhos Maia, exibida no Multishow, deu o que falar, e rendeu um daqueles momentos que viralizam em segundos.



Durante um jogo de "verdade ou consequência", a atriz surpreendeu os participantes ao fazer uma revelação inusitada: nunca bebeu álcool. "Uma pergunta que eu nunca fiz… eu nunca bebi álcool", iniciou.

Diante da incredulidade geral, ela reforçou: "É verdade, juro pela minha vida. Nunca bebi, não sei nem que gosto tem". E foi além: "Nem bombom com licor eu comi, nunca, nunca". Nem mesmo episódios de embriaguez fazem parte da sua história disse ela.



Mas, como já virou praxe nas redes, a internet não perdoa, e o assunto rapidamente ganhou novos contornos. Nos comentários de uma publicação do Multishow no Instagram, Luana Piovani entrou em cena com uma alfinetada afiada, resgatando uma antiga declaração polêmica de Debora.



"Mas o que é beber álcool diante da declaração que nunca cuspiu, sempre engoliu e ama”, disparou Piovani, em referência a uma fala da atriz no programa Surubaum. Na ocasião, Deborah havia abordado, com bom humor, preferências na hora h, chegando a comentar sobre sabores e afirmando: "Eu nunca cuspi, eu gosto tanto”.



À época, a declaração já havia provocado forte repercussão, dividindo opiniões e gerando debates nas redes sociais. Agora, com o comentário de Luana, o assunto voltou à tona, e, mais uma vez, incendiou os internautas.



Nos comentários, o público ficou dividido. Enquanto alguns encararam a situação com humor. "Você é o cão", brincou um seguidor, outros criticaram duramente Piovani. "Que mulher infeliz e mal-amada", escreveu um usuário. Houve ainda quem pedisse moderação. "Mulher, pisa menos".





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