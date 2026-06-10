Mara Maravilha sofre revés na Justiça e vê cobrança de R$ 34 mil ir por água abaixo contra imobiliáriaFoto: Reprodução/ Rede Gospel
A coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que a apresentadora sofreu uma derrota na 2ª Vara Cível de Barueri (SP) e viu cair por terra uma cobrança de R$ 34 mil contra a C4 Brokers. A decisão atinge diretamente a artista, em meio à disputa envolvendo o reality "Batalha dos Corretores".
Para entender o imbróglio: Mara havia conseguido uma liminar que proibia a empresa de fazer novas declarações públicas dizendo que ela seria responsável por fornecer o terreno do prêmio do programa. Até aí, tudo certo.
O problema começou quando a apresentadora tentou transformar essa decisão em multa, alegando descumprimento por conta de vídeos antigos que continuavam no Facebook da imobiliária. Para sustentar a tese, sua defesa apresentou até um laudo técnico da plataforma Verifact, indicando os dias em que o conteúdo permaneceu no ar.
Mas o que parecia argumento virou fragilidade, e a juíza Daniela Nudeliman Guiguet Leal foi direta: a decisão só proibia novas declarações. Não havia qualquer ordem para apagar conteúdos antigos.
Sem prova de novas publicações após a intimação, a conclusão foi inevitável: não houve descumprimento, e a tentativa de cobrança, inclusive, foi vista como exagero, com a magistrada destacando risco de enriquecimento sem causa.
Resultado: execução extinta, multa zerada e um prejuízo extra para a artista, que ainda foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da empresa ré, fixados em 10% sobre o valor que ela tentava cobrar (cerca de R$ 3,4 mil).
Nos bastidores, a leitura é simples: houve uma tentativa de esticar a decisão além do que ela realmente dizia.
Apesar do prejuízo financeiro, a juíza do caso não acolheu o pedido da C4 Brokers para condenar Mara Maravilha por litigância de má-fé e entendeu que a apresentadora apenas exerceu seu direito dentro da normalidade processual.
O vídeo motivo da disputa, por sua vez, já não está mais disponível na internet.
fazer uso da totalidade que ela nos dá direito.
A equipe jurídica da artista e empresária Mara Maravilha comunica a
este órgão de comunicação e aos que se fizerem interessados que
recorreremos em todas as instâncias cabíveis ligadas direta e
indiretamente as ações inerentes a esse caso.
Inclusive, enfatizando que mesmo com situação vexatória partindo
dos réus, causando prejuízos constantes; as próximas temporadas
estão sendo produzidas.
Cabe também informar que o formato do Reality Show Batalha dos
Corretores “Reality Show BC” é assegurado com todas as patentes
regulamentadas pela equipe da empresa especializada UNIELLAS; as
quais assegurando para o mercado imobiliário e de construção civil,
exclusividade e proteção da obra.
Nós da assessoria de imprensa e jurídica de Mara Maravilha nos
colocamos a disposição desse órgão de comunicação.
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