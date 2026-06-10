Mara Maravilha sofre revés na Justiça e vê cobrança de R$ 34 mil ir por água abaixo contra imobiliária - Foto: Reprodução/ Rede Gospel

Mara Maravilha sofre revés na Justiça e vê cobrança de R$ 34 mil ir por água abaixo contra imobiliáriaFoto: Reprodução/ Rede Gospel

Publicado 10/06/2026 10:33 | Atualizado 10/06/2026 17:23

Nem sempre o barulho fora dos autos se sustenta dentro dos tribunais, e Mara Maravilha acabou de sentir isso na prática.



A coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que a apresentadora sofreu uma derrota na 2ª Vara Cível de Barueri (SP) e viu cair por terra uma cobrança de R$ 34 mil contra a C4 Brokers. A decisão atinge diretamente a artista, em meio à disputa envolvendo o reality "Batalha dos Corretores".



Para entender o imbróglio: Mara havia conseguido uma liminar que proibia a empresa de fazer novas declarações públicas dizendo que ela seria responsável por fornecer o terreno do prêmio do programa. Até aí, tudo certo.



O problema começou quando a apresentadora tentou transformar essa decisão em multa, alegando descumprimento por conta de vídeos antigos que continuavam no Facebook da imobiliária. Para sustentar a tese, sua defesa apresentou até um laudo técnico da plataforma Verifact, indicando os dias em que o conteúdo permaneceu no ar.



Mas o que parecia argumento virou fragilidade, e a juíza Daniela Nudeliman Guiguet Leal foi direta: a decisão só proibia novas declarações. Não havia qualquer ordem para apagar conteúdos antigos.



E esse detalhe muda tudo: o vídeo motivo da disputa já estava publicado desde 25 de julho de 2025. A empresa só foi intimada da decisão dias depois, em 31 de julho. Ou seja, não existia obrigação de apagar o passado, apenas de evitar novas falas dali em diante.



Sem prova de novas publicações após a intimação, a conclusão foi inevitável: não houve descumprimento, e a tentativa de cobrança, inclusive, foi vista como exagero, com a magistrada destacando risco de enriquecimento sem causa.



Resultado: execução extinta, multa zerada e um prejuízo extra para a artista, que ainda foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da empresa ré, fixados em 10% sobre o valor que ela tentava cobrar (cerca de R$ 3,4 mil).



Nos bastidores, a leitura é simples: houve uma tentativa de esticar a decisão além do que ela realmente dizia.



Apesar do prejuízo financeiro, a juíza do caso não acolheu o pedido da C4 Brokers para condenar Mara Maravilha por litigância de má-fé e entendeu que a apresentadora apenas exerceu seu direito dentro da normalidade processual.



O vídeo motivo da disputa, por sua vez, já não está mais disponível na internet.

Após a publicação da matéria, a assessoria de Mara Maravilha procurou a coluna e encaminhou um comunicado. Confira a íntegra abaixo:

Comunicado

Não desrespeitando e valorizando a lei, concluímos que é coerente

fazer uso da totalidade que ela nos dá direito.

A equipe jurídica da artista e empresária Mara Maravilha comunica a

este órgão de comunicação e aos que se fizerem interessados que

recorreremos em todas as instâncias cabíveis ligadas direta e

indiretamente as ações inerentes a esse caso.

Inclusive, enfatizando que mesmo com situação vexatória partindo

dos réus, causando prejuízos constantes; as próximas temporadas

estão sendo produzidas.

Cabe também informar que o formato do Reality Show Batalha dos

Corretores “Reality Show BC” é assegurado com todas as patentes

regulamentadas pela equipe da empresa especializada UNIELLAS; as

quais assegurando para o mercado imobiliário e de construção civil,

exclusividade e proteção da obra.

Nós da assessoria de imprensa e jurídica de Mara Maravilha nos

colocamos a disposição desse órgão de comunicação.