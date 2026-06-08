Daiana Nogueira recebe camisa da Seleção com nome de Endrick e reacende rumores - Foto: Reprodução

Daiana Nogueira recebe camisa da Seleção com nome de Endrick e reacende rumoresFoto: Reprodução

Publicado 08/06/2026 08:00 | Atualizado 08/06/2026 08:51

Quase um ano após ter o nome envolvido em um suposto affair com Douglas Sousa, pai do jogador Endrick, Daiana Nogueira voltou a ser o centro das atenções. A coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, um novo episódio que promete dar o que falar.



A ex-Miss Bumbum Sergipe recebeu recentemente, em sua residência, uma camisa da Seleção Brasileira personalizada com o nome do craque e o número 19 estampados. Segundo fontes, o mimo foi entregue diretamente na casa da modelo, sem qualquer identificação do remetente.



Este colunista teve acesso a prints de uma conversa atribuída a Daiana, na qual ela não esconde o entusiasmo ao mostrar o presente. "Amiga, olha o que eu ganhei, acabou de chegar pra mim aqui em casa, coisa mais linda", diz a mensagem.



Mas as novidades não param por aí. De acordo com apurações, a modelo também teria confidenciado a amigas que recebeu um convite para uma viagem internacional, com o objetivo de acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 2026. A ida, no entanto, ainda dependeria de burocracias com o visto.