Daiana Nogueira recebe camisa da Seleção com nome de Endrick e reacende rumoresFoto: Reprodução
A ex-Miss Bumbum Sergipe recebeu recentemente, em sua residência, uma camisa da Seleção Brasileira personalizada com o nome do craque e o número 19 estampados. Segundo fontes, o mimo foi entregue diretamente na casa da modelo, sem qualquer identificação do remetente.
Este colunista teve acesso a prints de uma conversa atribuída a Daiana, na qual ela não esconde o entusiasmo ao mostrar o presente. "Amiga, olha o que eu ganhei, acabou de chegar pra mim aqui em casa, coisa mais linda", diz a mensagem.
Mas as novidades não param por aí. De acordo com apurações, a modelo também teria confidenciado a amigas que recebeu um convite para uma viagem internacional, com o objetivo de acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 2026. A ida, no entanto, ainda dependeria de burocracias com o visto.
Relembre a polêmica
O episódio reacende um bafafá que ganhou as redes em julho do ano passado, quando surgiram os primeiros rumores de um envolvimento entre Daiana e Douglas Sousa. Na ocasião, o pai de Endrick correu para negar qualquer romance.
"Não existe romance nenhum com a Daiana, que fique bem claro. Eu e ela não temos amigos próximos, nem somos próximos. Apenas um treino em um parque e uma foto fizeram com que todos tirassem essas conclusões", declarou ele à época.
Menos de 24 horas depois, no entanto, o próprio Douglas voltou a procurar a coluna para mudar o posicionamento, apresentando uma versão mais detalhada. Segundo ele, a aproximação ocorreu por mensagens no Instagram.
"A Daiana estava tentando me ajudar, enviando mensagens de motivação no meu Instagram, que ficavam nos ocultos. Por isso, eu respondi a ela, conversamos, ela me motivou e treinamos juntos no parque. Justamente nesse dia, tiramos a foto”, explicou o pai do jogador, que ainda demonstrou preocupação em não abalar a amizade com a modelo: "Ela é uma ótima pessoa e merece ser feliz".
Daiana, por sua vez, também negou o romance na época, afirmando manter com Douglas apenas uma relação de respeito e admiração.
Bastidores de uma separação discreta
Vale lembrar que o burburinho coincidiu com uma reviravolta na família do jogador. Os pais de Endrick, Douglas Sousa e Cintia Ramos, se separaram discretamente após cerca de 19 anos de relacionamento. O término ocorreu em meio à ida do atleta para o exterior. Na mesma época, com as notícias do suposto affair, Cintia soltou uma frase enigmática na web: "Nem toda dor precisa virar barulho. Às vezes, ela vira raiz".
Diante do novo mistério da camisa personalizada, a coluna procurou Daiana Nogueira. Questionada sobre a origem do presente, a modelo limitou-se a dizer que o item teria sido enviado por um fã.
Até o momento, não há qualquer comprovação de ligação entre o envio do presente e Douglas Sousa. Procurado, o pai de Endrick não respondeu até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.
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