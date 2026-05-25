Ex-Band e ex-Melhor da Tarde, Flora Castro volta ao Brasil para gravação de programa internacionalFoto: Reprodução/ Redes sociais

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Daniel Nascimento
Longe da TV brasileira desde sua saída do programa 'Melhor da Tarde', da Band, em 2024, Flora Castro reapareceu discretamente em São Paulo na última sexta-feira (22), e a coluna Daniel Nascimento descobriu o porquê: ela voltou ao país para gravar um projeto culinário internacional que estreia no streaming ainda este ano.

A chef e apresentadora retornou ao Brasil para gravar no país duas produções internacionais, "The List" e "Line to Table", com estreia prevista para o segundo semestre no streaming. Os projetos reúnem chefs renomados de São Paulo e fazem parte do ecossistema global de conteúdo gastronômico da Savrli Studios, que integra produções audiovisuais, cultura food & travel e projetos em diferentes países.

À frente da operação está Norman 'Kai' Lee, que aposta em uma linguagem mais cinematográfica e conectada à cultura contemporânea da gastronomia, exatamente o território onde Flora passa a atuar com protagonismo.

Mas a construção desse momento vem de antes.

A trajetória de Flora na televisão começou em 2018, quando ela passou a integrar o Melhor da Tarde, da Band, apresentado por Cátia Fonseca. Flora permaneceu na atração entre 2018 e 2021 e, após uma pausa, retornou ao programa, onde seguiu até 2024.

Durante esse período, foi além do papel tradicional de chef. Participou da criação de pautas, quadros e roteiros, além de desenvolver formatos próprios que marcaram sua passagem pelo programa, como o “Flora Indica”, conteúdos sobre comidas exóticas, o "Receita de Família" e o "Desafio na Cozinha", este último criado ainda em 2018, antecipando tendências que hoje dominam as redes sociais.

Com uma comunicação leve, acessível e conectada ao entretenimento, Flora construiu uma ponte natural entre televisão e digital, movimento que hoje se reflete na sua atuação internacional.

Vivendo entre Estados Unidos e Brasil, ela fortalece sua presença como criadora de conteúdo e agora amplia seu alcance ao integrar produções globais que conectam gastronomia, cultura e storytelling.

O retorno ao Brasil, portanto, está longe de ser casual. É estratégico, e marca a consolidação de uma nova fase.

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Ex-Band e ex-Melhor da Tarde, Flora Castro volta ao Brasil para gravação de programa internacional - Foto: Reprodução/ Redes sociais
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Texto com colaboração de Debora Denecke - (Débora Denecke é jornalista e encantada por notícias de famosos, entretenimento e moda)