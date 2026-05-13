Isabelle Drummond - Reprodução do Instagram

Isabelle DrummondReprodução do Instagram

Publicado 13/05/2026 19:28

Daniel Nascimento a dívida foi constituída por um inquilino que alugou o imóvel da famosa.



Em nota, a assessoria também informou que ela teria tomado conhecimento da dívida em seu nome, que inclusive já foi quitada, quando o caso foi noticiado por nós, ou seja, hoje. Já os autos do processo de execução fiscal mostram que a atriz foi formalmente citada em janeiro pela Justiça do Rio.



De acordo com os documentos do processo, aos quais a coluna teve acesso com exclusividade, a cobrança em nome de Isabelle, foi ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em dezembro de 2025, referente a débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCDL) de um imóvel localizado na Barra da Tijuca. Os valores cobrados abrangiam tributos dos anos de 2021, 2023 e 2024, que somavam inicialmente R$ 46.590,51 no momento do ajuizamento da execução fiscal.



Em 11 de dezembro de 2025, a juíza Kátia Cristina Nascentes Torres determinou a citação da atriz para pagamento ou garantia da dívida no processo.



A citação foi cumprida em 6 de janeiro de 2026, no endereço da atriz, tendo sido recebida por uma pessoa identificada como Julio Lopes, conforme consta nos autos.



Em fevereiro de 2026, a execução foi suspensa após a magistrada tomar ciência do parcelamento do débito.



Posteriormente, em março de 2026,



No dia 3 de maio, a defesa da atriz anexou comprovante de pagamento e informou que o nome da artista ainda constava nos cadastros de inadimplência quase dois meses após a quitação, alegando que a restrição estaria gerando prejuízos e que não deveria mais permanecer após o pagamento.

Após a coluna de noticiar que Isabelle Drummond havia quitado uma dívida de IPTU e TCDL e que buscava a retirada de seu nome do Serasa quase dois meses após a quitação, a assessoria da atriz afirmou, em nota enviada a este jornalista, queEm nota, a assessoria também informou que ela teria tomado conhecimento da dívida em seu nome, que inclusive já foi quitada, quando o caso foi noticiado por nós, ou seja, hoje. Já os autos do processo de execução fiscal mostram que a atriz foi formalmente citada em janeiro pela Justiça do Rio.De acordo com os documentos do processo, aos quais a coluna teve acesso com exclusividade, a cobrança em nome de Isabelle, foi ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em dezembro de 2025, referente a débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCDL) de um imóvel localizado na Barra da Tijuca. Os valores cobrados abrangiam tributos dos anos de 2021, 2023 e 2024, que somavam inicialmente R$ 46.590,51 no momento do ajuizamento da execução fiscal.Em 11 de dezembro de 2025, a juíza Kátia Cristina Nascentes Torres determinou a citação da atriz para pagamento ou garantia da dívida no processo.A citação foi cumprida em 6 de janeiro de 2026, no endereço da atriz, tendo sido recebida por uma pessoa identificada como Julio Lopes, conforme consta nos autos.Em fevereiro de 2026, a execução foi suspensa após a magistrada tomar ciência do parcelamento do débito.Posteriormente, em março de 2026, como noticiado aqui , a atriz efetuou o pagamento integral da dívida, que, após atualização, totalizou R$ 56.035,77, por meio de PIX.No dia 3 de maio, a defesa da atriz anexou comprovante de pagamento e informou que o nome da artista ainda constava nos cadastros de inadimplência quase dois meses após a quitação, alegando que a restrição estaria gerando prejuízos e que não deveria mais permanecer após o pagamento.

O processo de cobrança, que estava suspenso, teve o levantamento da suspensão na última segunda-feira (11) e agora segue aguardando finalização.

A coluna reforça que todas as informações apresentadas têm como base documentos oficiais constantes nos autos do processo de execução fiscal e manifestações formais da parte envolvida, estando o espaço aberto para eventuais atualizações ou posicionamentos adicionais sobre o caso.

A seguir, veja os prints dos documentos que constam nos autos:

