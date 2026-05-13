Dívida de mais de R$ 56 mil leva Isabelle Drummond à Justiça no Rio - Foto: Divulgação/ TV Globo

Dívida de mais de R$ 56 mil leva Isabelle Drummond à Justiça no RioFoto: Divulgação/ TV Globo

Publicado 13/05/2026 08:00 | Atualizado 13/05/2026 21:25

A atriz Isabelle Drummond foi alvo de uma execução fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro por débitos relacionados ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo (TCDL), que somavam, inicialmente, R$ 46.590,51. A cobrança envolve tributos referentes aos anos de 2021, 2023 e 2024, vinculados a uma sala comercial localizada na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da capital fluminense.

A coluna de Daniel Nascimento descobriu com exclusividade os autos do processo, que revelam que, após pagar mais de R$ 50 mil para quitar a dívida, a atriz ainda estaria enfrentando pendências. Mesmo com o débito regularizado, ela afirma, através de seus advogados, que seu nome segue com restrições nos órgãos de proteção ao crédito.



Nos documentos obtidos pela coluna, a Prefeitura solicitou a citação da atriz para pagamento da dívida em até cinco dias ou a garantia do valor em juízo. O processo também previa, em caso de inadimplência, medidas como penhora online de valores via sistema bancário e eventual bloqueio de bens.



Os débitos foram discriminados da seguinte forma: R$ 15.004,26 referentes a 2021, R$ 18.120,59 de 2023 e R$ 13.465,66 de 2024.



Em fevereiro de 2026, a execução foi suspensa após a formalização de um parcelamento do débito, conforme decisão judicial. No despacho, o juízo determinou a suspensão do processo até a quitação, com previsão de extinção após a confirmação do pagamento pelo Município.



Em petição protocolada há pouco mais de uma semana, a defesa da atriz informou à Justiça a quitação integral da dívida. Segundo os advogados, o pagamento no valor de R$ 56.035,77 foi realizado em 20 de março de 2026, por meio de PIX, dentro do prazo previsto na guia emitida pelo Município do Rio de Janeiro.



A diferença entre o valor inicial da cobrança e o montante final quitado se deve à incidência de juros, multa e correção monetária previstos na legislação tributária, além da atualização do débito ao longo do tempo.



Com o pagamento, a defesa solicitou a extinção do processo, argumentando que a obrigação tributária foi totalmente satisfeita. Também pediu a retirada de eventuais restrições vinculadas ao CPF da atriz, incluindo registros em dívida ativa, cadastros de inadimplência e possíveis apontamentos em cartório.



Segundo a defesa, mesmo após quitar toda a dívida, o nome da atriz ainda apareceria negativado no Serasa como devedora dos IPTUs. Os advogados da global, que está no ar em "Coração Acelerado", dizem que a situação vem causando prejuízos e que a restrição não deveria mais existir após o pagamento.



A atriz segue aguardando a retirada de eventuais restrições em seu nome nos próximos dias.

Em contato com a coluna, a assessoria da atriz Isabelle Drummond enviou uma nota oficial sobre o caso. Leia a íntegra:

Nota oficial



A assessoria de Isabelle Drummond esclarece que a situação envolvendo o imóvel citado já foi devidamente regularizada. O débito mencionado decorreu exclusivamente da inadimplência do inquilino responsável pelo imóvel locado, circunstância da qual Isabelle não tinha conhecimento até a divulgação do caso pela imprensa.



Assim que tomou ciência da situação, todas as medidas cabíveis foram imediatamente adotadas para a quitação e regularização do caso. A divulgação do episódio sem a devida contextualização gera interpretações equivocadas e causa dano à imagem e à reputação da artista, ao associar indevidamente seu nome a uma inadimplência constituída por terceiros.



A imputação pública de um fato ofensivo à reputação sem a correta contextualização dos acontecimentos pode configurar difamação, uma vez que atinge a honra da artista.