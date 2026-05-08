Marisa Orth - Reprodução de vídeo

Marisa Orth Reprodução de vídeo

Publicado 08/05/2026 12:03 | Atualizado 08/05/2026 14:04

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a atriz Marisa Orth teve arquivado definitivamente nesta quinta-feira (7), o processo de execução fiscal movido pela Prefeitura de São Paulo, que cobrava uma dívida de IPTU que chegava a quase R$ 50 mil. A ação foi encerrada após a Justiça reconhecer o pagamento da dívida.

De acordo com os autos aos quais a coluna teve acesso, a execução foi extinta ainda em janeiro deste ano, quando o Judiciário declarou “satisfeita a execução”. Na prática, isso significa que a dívida foi regularizada, levando ao encerramento da cobrança judicial.



Com a decisão já sem possibilidade de recurso, o caso recebeu baixa definitiva no sistema da Justiça paulista.



A ação foi movida pela Prefeitura do Município de São Paulo contra Marisa Domingos Orth, nome de batismo da atriz, e cobrava duas Certidões de Dívida Ativa (CDAs). Uma delas, emitida em fevereiro de 2024, apontava um débito de R$ 33.948,36. Já a segunda, registrada em outubro de 2023, era de R$ 6.494,88. Somadas, as cobranças ultrapassavam os R$ 40 mil, sem considerar juros e atualizações monetárias aplicadas ao longo do processo. O valor total atribuído à causa era de R$ 49.529,00.



O débito era referente ao apartamento da atriz Marisa Orth, famosa por interpretar Magda no seriado Sai de Baixo, localizado na Vila Madalena, bairro nobre da zona oeste de São Paulo.



Nos documentos, a Justiça também determinou o cancelamento de eventuais bloqueios, penhoras e restrições ligados à execução fiscal, além da exclusão do nome da atriz de possíveis cadastros de inadimplentes após a baixa da ação.



Durante a tramitação do caso, a Procuradoria Geral do Município informou oficialmente a existência do programa "Fique em Dia", criado pela Prefeitura de São Paulo para estimular a renegociação de dívidas tributárias e não tributárias. O programa prevê descontos que podem chegar a até 95% sobre juros e multas de débitos inscritos na dívida ativa municipal.



Pouco depois dessa comunicação, foi protocolado no processo o pedido de extinção da ação por "obrigação satisfeita", indicando que a pendência havia sido regularizada. Com isso, a Justiça encerrou a cobrança e determinou o arquivamento do caso.