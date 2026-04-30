Sem acordo: Justiça rejeita pedidos de Angélica em ação movida por ex-funcionário - Foto: Reprodução/ GNT

Sem acordo: Justiça rejeita pedidos de Angélica em ação movida por ex-funcionárioFoto: Reprodução/ GNT

Publicado 30/04/2026 08:00 | Atualizado 30/04/2026 08:35

Ao que parece a situação envolvendo a apresentadora Angélica na Justiça do Trabalho está longe do fim. A coluna Daniel Nascimento, que já havia noticiado o caso em primeira mão no fim do ano passado, teve acesso à ata da audiência e revela agora, com exclusividade, uma série de decisões desfavoráveis à artista.



Para quem não lembra, a famosa está sendo processada por Jardelson Costa, um ex-funcionário que atuou como cuidador de idosos de seu pai, sogro de Luciano Huck. Na ação, o profissional apresentou uma série de acusações e pediu uma indenização de R$ 191.674,18.



Na sessão realizada na 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no mês de março, Angélica, por meio de seus advogados, tentou, logo de início, colocar o processo em segredo de Justiça. O pedido foi analisado pelo juiz, que não viu justificativa legal para restringir o acesso ao caso e negou a solicitação. Parte de documentos internos chegou a ser mantida sob sigilo, como a procuração e a carta de preposição, mas o restante do processo não.



Ainda na mesma audiência, os advogados da famosa também pediram a suspensão da ação, alegando que o caso deveria aguardar uma definição do Supremo Tribunal Federal sobre situações semelhantes. O pedido foi rejeitado. O magistrado entendeu que esse tipo de paralisação não se aplica ao processo, já que não há contrato formal entre as partes, e citou entendimento já firmado pelo ministro Alexandre de Moraes em decisão anterior no STF, que exclui desse tipo de suspensão casos com esse perfil.



O clima de tentativa de acordo também marcou a sessão. A parte autora apresentou uma proposta de encerramento da ação no valor de R$ 100 mil, com possibilidade de parcelamento. A defesa da apresentadora recusou. Na sequência, o próprio juiz ainda sugeriu um acordo nos mesmos moldes, mas a resposta continuou sendo a mesma "não".



Sem entendimento entre as partes, o processo segue em andamento e já tem nova audiência marcada para o dia 27 de julho de 2026, quando os envolvidos deverão prestar depoimento presencialmente.



Relembre o caso

A ação trabalhista envolvendo Angélica foi revelada pela coluna. O processo foi movido por Jardelson, um ex-funcionário que atuou como cuidador de idosos do pai da artista, sogro de Luciano Huck, e tramita na Justiça do Trabalho do Rio.



Na ação, o trabalhador afirma que exerceu suas funções por um período de anos, alegando a existência de vínculo de emprego sem registro em carteira. Segundo ele, a relação de trabalho teria ocorrido de forma contínua, com rotina fixa de atividades e jornada estabelecida, mas sem o devido registro formal.



Ele também sustenta que não teria recebido integralmente direitos trabalhistas ao longo do período em que prestou serviços, incluindo verbas como férias, 13º salário, FGTS e valores rescisórios. Por conta disso, pede na Justiça uma indenização que gira em torno de R$ 191 mil.