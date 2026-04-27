Marina Ruy Barbosa: mansão dada aos pais em 2022 entra à venda por R$ 8,9 milhões - Foto: Redes sociais/ Reprodução

Marina Ruy Barbosa: mansão dada aos pais em 2022 entra à venda por R$ 8,9 milhõesFoto: Redes sociais/ Reprodução

Publicado 27/04/2026 08:00 | Atualizado 27/04/2026 11:03

Quatro anos após virar manchete ao presentear os pais com uma mansão de alto padrão no Rio de Janeiro, Marina Ruy Barbosa volta a ter seu nome ligado ao mercado imobiliário de luxo, agora, por um novo capítulo envolvendo o mesmo imóvel.



A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a casa, localizada no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, foi colocada à venda neste mês. O anúncio, publicado no último dia 13 de abril, revela não apenas o valor milionário, mas também o posicionamento do imóvel como uma verdadeira experiência de moradia.



Descrita como 'uma obra de arte habitável', a residência é apresentada pela imobiliária como um projeto que "traduz design, sofisticação e exclusividade em cada detalhe".



Os diferenciais chamam atenção e reforçam o padrão de alto luxo: ambientes amplos, integrados e totalmente climatizados, com uma área social pensada para impressionar. São 4 quartos, incluindo uma suíte master com closet e hidromassagem dupla, daquelas que funcionam como um verdadeiro refúgio dentro da própria casa.



Na área de lazer, o pacote não decepciona: piscina, espaço gourmet e som ambiente para embalar encontros mais exclusivos. Já o subsolo entrega ainda mais: garagem para até seis carros e um espaço independente, ampliando as possibilidades do imóvel.



A mansão está à venda pela bagatela de R$ 8.990.000,00, cifra que mostra que o imóvel não só manteve o status, como também se valorizou ao longo dos anos.



O anúncio fecha no melhor estilo 'vida de novela', com a promessa de que "viver aqui é transformar o cotidiano em experiência".





Relembre a compra do imóvel



Na época em que presenteou os pais com o imóvel, em 2022, a atriz teria desembolsado cerca de R$ 5,7 milhões pela mansão, que rapidamente chamou atenção pelo projeto moderno e pelas dimensões generosas: são 731 m² de área construída em um terreno de 600 m².



Entre os diferenciais, estão o jardim e a piscina localizada no topo da casa, um dos pontos que mais chamam atenção no imóvel e reforçam seu caráter exclusivo desde o início.



Outro ponto que não passou despercebido é o custo fixo: à época, o condomínio girava em torno de R$ 25 mil mensais, valor compatível com o padrão elevado da propriedade.



Agora, em 2026, a mansão retorna ao mercado com valorização significativa e uma aura ainda mais exclusiva, reforçando o interesse em torno de um dos endereços mais comentados da Barra da Tijuca.







Veja por dentro a mansão de luxo colocada à venda na Barra da Tijuca: