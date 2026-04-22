Feijoada de São Jorge reúne famosos e nomes da sociedade em evento solidário no RioFoto: Divulgação
Feijoada de São Jorge reúne famosos em evento solidário no Rio de Janeiro
Iniciativa de David Santiago reúne Romário, Isabel Fillardis, Diogo Almeida, Lidi Lisboa e Kadu Moliterno e arrecada alimentos para instituições
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Sarah e Aline Campos se estranham em festa de encerramento do BBB26
Encontro entre as ex-participantes teria gerado clima de tensão e motivado saída antecipada de uma delas do evento
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Foragido, Oruam tem audiência por tentativa de homicídio marcada para maio
Decisão pode definir se o rapper será julgado por júri popular após acusações graves
Luciano Huck leva 14 anos para pagar multa ambiental após cobrança da União
A coluna descobriu que o pagamento só ocorreu após o apresentador ser alvo de execução do débito na Justiça
Alok segue sem receber indenização quase dois anos após vitória por música com Juliette
Documentos obtidos pela coluna mostram que a cobrança judicial envolvendo o hit 'Un Ratito' segue em disputa após contestação do réu
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