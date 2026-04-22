Feijoada de São Jorge reúne famosos e nomes da sociedade em evento solidário no Rio - Foto: Divulgação

Feijoada de São Jorge reúne famosos e nomes da sociedade em evento solidário no RioFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2026 08:25

A Feijoada de São Jorge, organizada por David Santiago, já movimenta os bastidores do Rio de Janeiro antes mesmo de sua realização. O evento está marcado para o dia 23, na Estrada do Joá, e deve reunir cerca de 200 convidados em uma lista restrita, tradicionalmente voltada a nomes conhecidos da sociedade e do meio artístico.

Entre os convidados confirmados, segundo informações já divulgadas, estão o ex-jogador Romário, além de nomes como Isabel Fillardis, Diogo Almeida, Lidi Lisboa e Kadu Moliterno, entre outros. A movimentação em torno dos convites tem sido intensa, com relatos de procura por parte de diferentes perfis interessados em participar da celebração.



Em sua 10ª edição, a feijoada mantém também o caráter solidário. Os convidados são incentivados a levar doações de alimentos, que serão destinados a instituições voltadas ao atendimento de crianças em tratamento contra o câncer.



Outro ponto que já virou marca registrada do evento é o cardápio assinado pelo chef Murtinho, responsável pela tradicional feijoada servida na ocasião. A combinação entre gastronomia, encontro de personalidades e ação social tem consolidado a festa como um dos eventos mais disputados do calendário carioca.