Sarah e Aline Campos se estranham em festa final do BBB26 - Foto: Globo/ Reprodução

Sarah e Aline Campos se estranham em festa final do BBB26Foto: Globo/ Reprodução

Publicado 22/04/2026 08:05 | Atualizado 22/04/2026 09:40

A festa de encerramento do Big Brother Brasil teve um episódio de tensão nos bastidores envolvendo as ex-participantes Aline Campos e Sarah Andrade. As duas, que chegaram a se alinhar em momentos do jogo em meio a desentendimentos com Ana Paula, voltaram a se encontrar no evento, e o reencontro teria gerado desconforto, levando Aline a deixar a festa poucos minutos após chegar.

O que se imaginava era que os desentendimentos do reality ficariam restritos ao programa, mas, ao que tudo indica, a rivalidade seguiu fora dele.

Sarah chegou de van junto com outros ex-BBBs, passou rapidamente pela imprensa e não parou para falar com os jornalistas. Já Aline chegou minutos depois por conta própria, atendeu fãs, posou para fotos e concedeu entrevistas aos veículos presentes.

O ponto que mais chamou atenção, no entanto, foi a permanência de Aline na festa. Segundo apuração da coluna Daniel Nascimento, ela permaneceu por menos de 20 minutos no local e deixou o evento acompanhada do namorado.

De acordo com relatos de colegas que também estavam na festa de encerramento e viram todo o ocorrido, o motivo da saída precoce teria sido um novo desconforto entre as duas. Ao subir para o camarote, Aline teria dado de frente com Sarah, o que gerou um clima de tensão. Diante da situação, ela optou por deixar o evento pouco tempo depois.