Rapper Oruam foi preso por atacar policiaisReprodução / Instagram
Essa fase não representa o julgamento final, mas o momento em que a Justiça avalia se há provas suficientes para que o processo siga para o tribunal do júri, responsável por crimes dolosos contra a vida.
Na data, o artista deverá comparecer à audiência, pessoalmente ou por meio de sua defesa. Caso contrário, poderá ser julgado à revelia.
No andamento mais recente do processo, que tramita sob segredo de Justiça, o famoso teve um habeas corpus negado no último dia 7 de abril pela desembargadora Márcia Perrini Bodart. A Justiça também negou um pedido feito por um amigo de Oruam, que figura como corréu na ação. Ele solicitava que um perito de imagem e som, de Minas Gerais, fosse ouvido por videoconferência durante a audiência.
O juiz responsável, no entanto, indeferiu o pedido e determinou que o especialista apresente um parecer técnico por escrito, em vez de prestar esclarecimentos em audiência.
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