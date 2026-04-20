Rapper Oruam foi preso por atacar policiais - Reprodução / Instagram

Rapper Oruam foi preso por atacar policiaisReprodução / Instagram

Publicado 20/04/2026 08:00

O rapper Oruam já tem data para enfrentar a Justiça em um processo por tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis. A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que está marcada para o dia 11 de maio a audiência de instrução e julgamento em primeira instância, que vai definir se o caso será levado a júri popular.



Essa fase não representa o julgamento final, mas o momento em que a Justiça avalia se há provas suficientes para que o processo siga para o tribunal do júri, responsável por crimes dolosos contra a vida.



Na data, o artista deverá comparecer à audiência, pessoalmente ou por meio de sua defesa. Caso contrário, poderá ser julgado à revelia.



No andamento mais recente do processo, que tramita sob segredo de Justiça, o famoso teve um habeas corpus negado no último dia 7 de abril pela desembargadora Márcia Perrini Bodart. A Justiça também negou um pedido feito por um amigo de Oruam, que figura como corréu na ação. Ele solicitava que um perito de imagem e som, de Minas Gerais, fosse ouvido por videoconferência durante a audiência.



O juiz responsável, no entanto, indeferiu o pedido e determinou que o especialista apresente um parecer técnico por escrito, em vez de prestar esclarecimentos em audiência.





Situação atual

Oruam é considerado foragido da Justiça desde o início de fevereiro de 2026, após ter a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas judiciais. Segundo os autos, ele teria violado as regras do uso de tornozeleira eletrônica em cerca de 70 ocasiões.