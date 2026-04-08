Nome negativado: Val Marchiori sofre novo baque na Justiça - Foto: Redes sociais/ Reprodução

Nome negativado: Val Marchiori sofre novo baque na JustiçaFoto: Redes sociais/ Reprodução

Publicado 08/04/2026 16:41

A disputa judicial envolvendo Val Marchiori ganhou novos desdobramentos após a sentença que havia sido revelada com exclusividade pela coluna Daniel Nascimento. Depois de ter o processo julgado improcedente em 25 de julho de 2025, decisão que reconheceu a validade da cobrança ligada a um empréstimo de R$ 3 milhões, a socialite sofreu mais um revés no caso.

Conforme consta nos autos, aos quais este colunista teve acesso em primeira mão, a Justiça determinou a revogação da tutela provisória que anteriormente beneficiava Val Marchiori e seus filhos, Eike e Victor Marchiori. Na prática, essa medida suspendia os efeitos de um dos títulos protestados, no valor de R$ 300 mil, impedindo sua cobrança até o fim do processo. Com a nova decisão, essa proteção deixou de existir.

O despacho, assinado pela juíza Andrea de Abreu, também autorizou que a decisão servisse como ofício ao 9º Tabelião de Protesto, determinando a reativação do título. Com isso, o débito voltou a produzir efeitos legais, incluindo a possibilidade de cobrança formal e restrições de crédito, situação que resultou na negativação do nome da empresária.

A revogação da tutela ocorre na esteira da sentença que já havia afastado as alegações da família Marchiori contra o assessor financeiro Emerson Santos. Na decisão anterior, o Judiciário entendeu que houve, de fato, a intermediação do empréstimo milionário, com base em documentos como mensagens, áudios e comprovantes bancários apresentados no processo. Também foi reconhecida a validade da comissão de 10% pela operação, ainda que ajustada de forma verbal, além de terem sido apontadas inconsistências nas versões apresentadas ao longo da ação.

Mesmo diante das decisões desfavoráveis, a disputa segue em andamento. A defesa apresentou recurso de apelação e o processo foi remetido ao Tribunal de Justiça, onde passará por análise em segunda instância. Até nova decisão, permanecem válidos os efeitos determinados pelo juízo de primeira instância, incluindo a reativação do protesto.

ENTENDA O CASO

A ação foi movida por Val Marchiori e seus filhos contra o assessor financeiro Emerson Santos e tem como origem um empréstimo de R$ 3 milhões. No processo, a socialite alegou ter sido surpreendida, em abril de 2025, com intimações de cartórios para pagamento de uma dívida de R$ 300 mil, referente a serviços que, segundo sua versão, não teriam sido contratados. A Justiça, no entanto, julgou o pedido improcedente e considerou válidas as cobranças, entendimento que segue produzindo efeitos enquanto o caso aguarda análise em instância superior.