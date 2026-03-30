Sheila Mello relata calote em compra parcelada e aciona Justiça - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Sheila Mello relata calote em compra parcelada e aciona JustiçaFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 30/03/2026 08:39

A dançarina Sheila Mello decidiu recorrer à Justiça após enfrentar um verdadeiro transtorno envolvendo uma compra online que, segundo ela, nunca foi entregue, mesmo após quase um ano da confirmação do pagamento.

A coluna Daniel Nascimento descobriu que, de acordo com a ação, a artista comprou peças de roupa em setembro de 2024, no valor de R$ 1.741,32, parcelado em 12 vezes no cartão. O pedido foi aprovado no mesmo dia, com entrega prevista até 20 de outubro. O problema? A encomenda nunca chegou.

Ainda segundo o processo, Sheila tentou resolver a situação de forma amigável diversas vezes, entrando em contato com a empresa por e-mail e WhatsApp. As respostas, no entanto, teriam sido sempre vagas: desde promessas de envio do código de rastreio até justificativas de "imprevistos com a transportadora".

Com o passar dos meses, o cenário teria piorado. A empresa passou a responder com mensagens automáticas, e, em alguns casos, sequer retornava os contatos feitos pela dançarina.

Sem solução, a ex-integrante do É o Tchan! afirma ter vivido desgaste emocional e perda de tempo tentando resolver um problema que, segundo ela, deveria ser simples. No processo, a defesa aponta falha na prestação de serviço e destaca que a empresa já acumula reclamações de outros consumidores, com reputação negativa em plataformas como o Reclame Aqui.

Diante do impasse, Sheila Mello pede na Justiça o reembolso integral do valor pago, além de uma indenização por danos morais fixada em R$ 10 mil. O valor total da causa é de R$ 11.741,32.

Outro ponto que chama atenção é que a artista optou por não participar de audiência de conciliação, solicitando que o caso siga diretamente para análise judicial.

Agora, o caso aguarda os próximos desdobramentos na Justiça.