Felipeh celebra convite e estreia nova fase do ?Melhor da Noite? - Foto: Band TV/ Divulgação

Felipeh celebra convite e estreia nova fase do ?Melhor da Noite?Foto: Band TV/ Divulgação

Publicado 18/03/2026 23:54

O jornalista e apresentador Felipeh Campos, 52, foi internado nesta quarta-feira (18/3) no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, após apresentar um quadro crítico de dengue. Segundo a equipe médica, ele chegou à unidade com queda acentuada no nível de plaquetas, cerca de 25 mil, o que exige monitoramento intensivo e cuidados especiais para evitar complicações graves.

O comunicador, conhecido por seu trabalho na crônica de celebridades e entretenimento, e atualmente à frente do programa Melhor da Noite, da Band, não participará da edição desta semana por recomendação médica. A internação é necessária para que receba acompanhamento clínico contínuo e hidratação rigorosa, fundamentais em casos mais severos da doença.

Até o momento, não há previsão de alta, e Felipeh segue sob vigilância constante da equipe liderada pelo Dr. Marcelo Sampaio, que acompanha de perto sua evolução. Novos boletins médicos devem ser divulgados assim que houver alterações significativas no quadro clínico do apresentador.

Nos bastidores, amigos e colegas de emissora têm compartilhado mensagens de apoio e solidariedade, lembrando que Felipeh é uma das figuras mais conhecidas da TV brasileira e referência na cobertura de celebridades.