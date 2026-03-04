Susana Vieira - Foto: Reprodução/ TV Globo

Publicado 04/03/2026 08:00

A atriz Susana Vieira, que em 2014 foi exaltada como "deusa" por garis na concentração do Sambódromo da Marquês de Sapucaí ao desfilar como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, ao que parece, tem deixado na mão os profissionais da limpeza urbana da cidade de Armação dos Búzios.



A coluna Daniel Nascimento descobriu que a artista está sendo acionada novamente na Justiça pela Prefeitura da cidade por uma dívida no valor de R$ 6.110,40, referente ao IPTU e à taxa de coleta de lixo, tributo destinado a custear os serviços de limpeza urbana, incluindo a coleta.

Vale destacar que, em 2024, a coluna já havia revelado outra dívida do mesmo imóvel, desta vez referente aos anos de 2018 a 2020.

De acordo com documentos obtidos por este colunista, Sônia Maria Vieira Gonçalves, nome de batismo da global, foi alvo de execução fiscal no último dia 15 de janeiro. Os valores cobrados dizem respeito aos exercícios de 2023 e 2024 e estão vinculados a um imóvel localizado no bairro de Manguinhos, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A ação é baseada em uma Certidão de Dívida Ativa, documento que formaliza o débito após ele não ter sido pago no prazo legal. Com isso, o Município pede que a atriz seja citada para quitar o valor em até cinco dias ou apresentar garantia. Caso não haja pagamento, a Prefeitura solicita à Justiça o bloqueio de contas bancárias e, se necessário, a busca por veículos e outros bens para assegurar o recebimento da dívida.