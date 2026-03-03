Gardênia Cavalcanti compra briga e defende Virginia Fonseca após críticas de Luana Piovani - Foto: Reprodução/ Rede TV/ Redes sociais

Em meio ao brilho dos holofotes e ao som dos tamborins que ainda ecoam após o Carnaval, uma declaração incendiou os bastidores da folia. Em entrevista exclusiva à coluna Daniel Nascimento e ao TV Fama, da RedeTV!, a apresentadora do "Vem com a Gente", Gardênia Cavalcanti, abriu o jogo sobre os ataques direcionados a Virginia Fonseca durante a temporada carnavalesca.



O bate-papo aconteceu em um tradicional baile de máscaras no Rio de Janeiro. Além de comandar um programa na Band Rio, Gardênia é musa da Acadêmicos do Grande Rio, mesma escola em que a namorada de Vini Jr. ocupa o posto de rainha de bateria. Ou seja: as duas dividem a mesma agremiação e mantêm contato direto nos bastidores da preparação para a Avenida.



Sem rodeios, ela criticou o que classificou como ataques gratuitos. “A gente tem um caso de uma mulher famosa atacando a Virginia gratuitamente, pra quê?”, disparou, deixando claro que não compactua com a postura. E foi além ao citar nominalmente Luana Piovani.



“Bora falar! Eu adoro a Luana, acho inteligentíssima, mas de verdade, eu não concordo com esses ataques gratuitos, desnecessários. A Virginia nunca atacou a Luana”, afirmou. Para Gardênia, a questão ultrapassa rivalidade ou opinião pessoal. “É feio, não é legal. O que faz eu não gostar de uma pessoa se ela nunca fez nada pra mim?”, questionou.



Em tom de apelo, a apresentadora pediu mais empatia. “A gente vive num mundo tão doente, tão complicado, com tanta violência acontecendo. Vamos ter mais empatia com as pessoas”, declarou.



Defendendo a presença de artistas na folia, Gardênia também rebateu críticas sobre a participação de celebridades na Sapucaí. “Ok, vamos valorizar as meninas da comunidade, mas as artistas também são bem-vindas. No passado teve Luma de Oliveira, teve Luiza Brunet, teve Monique Evans, que fizeram um excelente trabalho trazendo visibilidade pras escolas. Por que agora querem fazer esse ‘apartheid’ com a Virginia?”, provocou.



Sobre as críticas de que a influenciadora não saberia sambar, Gardênia foi direta: “Não sabe sambar? Mas peraí, ela está querendo aprender. Está fazendo aula, tem vontade. Eu vou defender, ponto. Sou mulher e aplaudo a coragem dela.”



Para ela, Virginia tem enfrentado uma verdadeira enxurrada de críticas, algumas em apoio, outras consideradas pesadas demais. “Tem muita gente pegando pesado e eu não concordo”, finalizou.