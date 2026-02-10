Lucas Paquetá aposta em mansão de R$ 25 milhões no mesmo condomínio de Xuxa - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Lucas Paquetá aposta em mansão de R$ 25 milhões no mesmo condomínio de XuxaFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 10/02/2026 19:08

De volta ao Brasil, Lucas Paquetá não economizou na escolha do novo lar. Um dos principais nomes do Flamengo, o jogador acaba de desembolsar cerca de R$ 25 milhões em uma mansão de alto padrão localizada na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, onde pretende morar com a família.



Mesmo com a assinatura de um rigoroso contrato de confidencialidade, a coluna Daniel Nascimento apurou com exclusividade que o atleta será vizinho de ninguém menos que Xuxa Meneghel, a eterna Rainha dos Baixinhos. Isso mesmo: Paquetá está de mudança para o mesmo condomínio de luxo que abriga uma das personalidades mais icônicas da televisão brasileira.



A coluna também teve acesso a imagens exclusivas do imóvel, que esteve à venda até poucos meses atrás. E os detalhes impressionam.



Vendida no modelo “porteira fechada”, ou seja, com todos os móveis, itens de decoração, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos inclusos, a mansão é um verdadeiro espetáculo. O imóvel conta com piscina de 17 metros, hidromassagem, sauna, praça de fogo e um espaço gourmet completo, ideal para receber amigos e familiares com muito conforto e sofisticação.



O luxo segue por dentro: a casa possui um cinema privativo, equipado com som e projetor de última geração, além de quatro suítes com closet. A suíte master, destinada ao casal, chama atenção pelo tamanho, são mais de 120 metros quadrados dedicados ao conforto e à privacidade.



Para completar, o imóvel ainda dispõe de elevador, garagem subterrânea e uma série de outros diferenciais que colocam a mansão entre as mais exclusivas da região.



Veja por dentro a nova mansão de Paquetá: