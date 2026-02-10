Lucas Paquetá aposta em mansão de R$ 25 milhões no mesmo condomínio de XuxaFoto: Reprodução/ Redes sociais
Mesmo com a assinatura de um rigoroso contrato de confidencialidade, a coluna Daniel Nascimento apurou com exclusividade que o atleta será vizinho de ninguém menos que Xuxa Meneghel, a eterna Rainha dos Baixinhos. Isso mesmo: Paquetá está de mudança para o mesmo condomínio de luxo que abriga uma das personalidades mais icônicas da televisão brasileira.
A coluna também teve acesso a imagens exclusivas do imóvel, que esteve à venda até poucos meses atrás. E os detalhes impressionam.
Vendida no modelo “porteira fechada”, ou seja, com todos os móveis, itens de decoração, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos inclusos, a mansão é um verdadeiro espetáculo. O imóvel conta com piscina de 17 metros, hidromassagem, sauna, praça de fogo e um espaço gourmet completo, ideal para receber amigos e familiares com muito conforto e sofisticação.
O luxo segue por dentro: a casa possui um cinema privativo, equipado com som e projetor de última geração, além de quatro suítes com closet. A suíte master, destinada ao casal, chama atenção pelo tamanho, são mais de 120 metros quadrados dedicados ao conforto e à privacidade.
Para completar, o imóvel ainda dispõe de elevador, garagem subterrânea e uma série de outros diferenciais que colocam a mansão entre as mais exclusivas da região.
