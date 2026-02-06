Alexandre FrotaFoto: Reprodução
Exclusivo Alexandre Frota tenta reverter perda de mandato na Justiça e processo entra em fase decisiva
Condenado por calúnia e difamação, ex-vereador perdeu o cargo em 2025 e se tornou inelegível; ação já teve liminar negada e aguarda parecer do Ministério Público
