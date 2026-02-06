Alexandre Frota - Foto: Reprodução

Publicado 06/02/2026 18:36

Alexandre Frota voltou a ocupar os holofotes após se envolver em uma nova polêmica nas redes sociais. O ex-ator disparou uma declaração que gerou forte repercussão ao comentar questões raciais envolvendo Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla. “Fala de racismo, mas o cabelo está loiríssimo”, escreveu Frota, provocando críticas e reações imediatas.

Diante da repercussão, a coluna Daniel Nascimento foi atrás e apurou que, paralelamente à controvérsia pública, Frota enfrenta um momento decisivo na Justiça, uma batalha que pode encerrar de vez seu capítulo na política.

Em 2023, Alexandre Frota foi condenado pelos crimes de calúnia e difamação. Após o processo transitar em julgado, a Câmara Municipal de Cotia decretou a perda de seu mandato em 2025, com base na Lei Orgânica do município.

Inconformado, o ex-vereador ingressou com mandado de segurança contra o presidente da Câmara de Cotia, alegando violação ao devido processo legal e à ampla defesa. A ação conta ainda com a participação do Município de Cotia como terceiro interessado.

Em outubro de 2025, porém, Frota sofreu um duro revés. A Justiça negou o pedido de liminar que buscava suspender os efeitos da cassação. No entendimento inicial, a exigência constitucional de votação em plenário para perda de mandato se aplica a deputados e senadores, não sendo automaticamente estendida aos vereadores. A decisão destacou ainda que a legislação municipal prevê a perda do cargo em caso de condenação criminal definitiva, sem necessidade de deliberação colegiada.

Desde então, o processo segue em ritmo acelerado. Diversas petições foram protocoladas entre o fim de 2025 e o início de 2026, mantendo a disputa viva. Em janeiro deste ano, um novo despacho determinou que as partes se manifestassem sobre a possível perda superveniente do interesse de agir, após a notícia de extinção da punibilidade relacionada ao crime que deu origem à cassação.

Com o fim desse prazo, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, etapa considerada fundamental antes da decisão final. A Procuradoria do Município de Cotia já foi oficialmente intimada e passou a integrar a ação.

Entre polêmicas nas redes, condenação judicial e a tentativa de reverter a perda do mandato, Alexandre Frota vive mais um capítulo turbulento de sua trajetória