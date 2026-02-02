Tiago Leifert Reprodução
O jornalista contratado do SBT, ingressou com uma queixa-crime após receber mensagens consideradas extremamente graves e cruéis, enviadas de forma privada pelo Instagram, em 2022. De acordo com os registros da ação, as ofensas não se limitaram a ataques pessoais: atingiram o que há de mais sensível na vida de Tiago Leifert, a saúde de sua filha.
As mensagens, segundo consta nos documentos, buscaram desqualificá-lo como pai, insinuando, de forma desumana, que ele se aproveitaria da delicada e rara doença da criança, então com apenas dois anos de idade. O teor das ofensas deixa evidente o animus injuriandi, com ataques diretos à honra do jornalista, marcados por absoluta crueldade.
Vale lembrar que Tiago Leifert só tornou pública a doença da criança, o retinoblastoma, um câncer raro nos olhos, cerca de um ano após o diagnóstico, justamente para preservar a criança e a família durante o tratamento.
Durante a tramitação do processo, foi designada audiência de conciliação, realizada por videoconferência, na qual as partes chegaram a um acordo para composição dos danos. O valor da indenização foi fixado em R$ 7.500, parcelado, e com um destino que chamou atenção nos bastidores do Judiciário.
Em vez de ficar com o valor, Tiago Leifert optou por doar integralmente a quantia ao GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer). O depósito foi direcionado diretamente para a conta da entidade, conforme homologado em decisão judicial.
