'Quero aplaudir de pé': Cintia Dicker fala sobre espetáculo de Luana PiovaniFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 26/01/2026 18:43

A coluna Daniel Nascimento bateu um papo exclusivo com Cintia Dicker, musa do Salgueiro e esposa do surfista Pedro Scooby, na madrugada de domingo (25), na quadra da tradicional agremiação carioca. Em clima descontraído, a modelo falou sobre Luana Piovani e a possibilidade de prestigiar o espetáculo teatral estrelado pela atriz, que vem sendo bastante comentado nos bastidores artísticos.

Questionada se já havia assistido ao espetáculo de Luana Piovani e se iria caso recebesse um convite, Cintia foi direta: "Não fui ainda". Apesar disso, deixou claro que, se o convite chegar, a presença está garantida. "Lógico, a família toda. Aliás, eu quero ir com o Pedro", afirmou.

Durante a conversa, Cintia também comentou sobre a correria da rotina e a dificuldade de conciliar agendas, especialmente com a temporada da peça fora do Rio de Janeiro. "Eu não sei até quando ela fica aqui a peça, acho que ela tá em São Paulo agora. Agora tá correria, tá difícil ir pra São Paulo, mas adoraria ver", explicou, ressaltando que o momento tem sido intenso de compromissos.

Mesmo com a agenda cheia, a musa do Salgueiro não escondeu a admiração por Luana Piovani. "Todo mundo fala muito bem, tá incrível, e ela é maravilhosa", elogiou. Para finalizar, Cintia foi enfática ao garantir que, quando assistir ao espetáculo, o reconhecimento será à altura: "Com certeza, lógico, estarei lá pra aplaudi-la de pé".