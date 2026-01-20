Anitta reclama de "gente desrespeitosa" e mantém convidados em segredoFoto: Coluna Daniel Nascimento
A cantora já havia comentado sobre o assunto em seus stories nas redes sociais, mas, ao conversar com a coluna, resolveu rasgar o verbo. Segundo Anitta, a escolha veio após uma série de críticas direcionadas aos artistas convidados assim que os nomes eram anunciados.
“Eu decidi não divulgar porque acho que tem muita gente que é muito desrespeitosa”, disparou. A artista explicou que parte do público passou a exigir um recorte específico de convidados. “Eles querem que sejam apenas mulheres, muita gente quer que sejam só mulheres. E eu não acho. Eu gosto de um evento eclético, com todos os estilos”, afirmou.
Sem papas na língua, Anitta também criticou o comportamento nas redes sociais. “Por mais que eles falem na internet, chega na hora eles amam o show das participações. Eu cansei dessa babaquice, dessa hipocrisia. Acho uma palhaçada. Eu detesto gente que fala mal dos outros na internet, detesto gente que fica criticando coisa. Acho bobeira, coisa de quem não tem mais o que fazer. Quem tá feliz não fica criticando os outros”, completou.
Ao falar dos artistas convidados, a cantora fez questão de defendê-los. “Todos vêm com o maior amor, maior carinho, gostam do evento e do público”, disse. Diante disso, Anitta foi direta sobre sua decisão: “Acabou. Não vou divulgar mais nada. Quem quiser, vai. Quem não quiser, não vai”, finalizou, reforçando que o foco segue sendo a entrega do espetáculo e a experiência do público no momento do show.
