Anitta reclama de "gente desrespeitosa" e mantém convidados em segredoFoto: Coluna Daniel Nascimento

Publicado 20/01/2026 17:15 | Atualizado 20/01/2026 17:29

Acontece nesta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro, mais uma edição do “Ensaios”, tradicional turnê de Carnaval de Anitta que percorre diversas cidades do Brasil. A coluna Daniel Nascimento marcou presença na coletiva de imprensa do evento e bateu um papo com a hitmaker, que falou abertamente sobre uma decisão recente que tem dado o que falar: parar de divulgar, antecipadamente, as atrações convidadas de seus shows.



A cantora já havia comentado sobre o assunto em seus stories nas redes sociais, mas, ao conversar com a coluna, resolveu rasgar o verbo. Segundo Anitta, a escolha veio após uma série de críticas direcionadas aos artistas convidados assim que os nomes eram anunciados.



“Eu decidi não divulgar porque acho que tem muita gente que é muito desrespeitosa”, disparou. A artista explicou que parte do público passou a exigir um recorte específico de convidados. “Eles querem que sejam apenas mulheres, muita gente quer que sejam só mulheres. E eu não acho. Eu gosto de um evento eclético, com todos os estilos”, afirmou.



Sem papas na língua, Anitta também criticou o comportamento nas redes sociais. “Por mais que eles falem na internet, chega na hora eles amam o show das participações. Eu cansei dessa babaquice, dessa hipocrisia. Acho uma palhaçada. Eu detesto gente que fala mal dos outros na internet, detesto gente que fica criticando coisa. Acho bobeira, coisa de quem não tem mais o que fazer. Quem tá feliz não fica criticando os outros”, completou.



Ao falar dos artistas convidados, a cantora fez questão de defendê-los. “Todos vêm com o maior amor, maior carinho, gostam do evento e do público”, disse. Diante disso, Anitta foi direta sobre sua decisão: “Acabou. Não vou divulgar mais nada. Quem quiser, vai. Quem não quiser, não vai”, finalizou, reforçando que o foco segue sendo a entrega do espetáculo e a experiência do público no momento do show.

Texto com colaboração de Vanessa Rosseto

