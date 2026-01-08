Stepan Nercessian revela que personagem morre no início de Coração Acelerado - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Stepan Nercessian revela que personagem morre no início de Coração AceleradoFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 08/01/2026 14:35 | Atualizado 08/01/2026 15:04

Com seu jeito afiado e sempre bem-humorado, Stepan Nercessian já chegou causando no lançamento da nova novela “Coração Acelerado”, que estreia na próxima semana. A Coluna Daniel Nascimento, junto com o TV Fama, marcou presença no evento e conversou com o ator, que fez uma revelação daquelas: seu personagem morre logo no início da trama.



Mesmo com uma participação curta, Stepan não escondeu a satisfação com o convite. Na novela, ele interpreta o pai das personagens vividas por Letícia Spiller e Leandra Leal, o que, segundo ele, já valeria o trabalho. “Só de ser pai da Letícia e da Leandra, é um personagem muito bom. Goiano, né? Eu também sou goiano, então tô muito feliz de participar de um pedaço dessa novela”, contou, entre risos. Logo depois, veio o lamento bem-humorado: “Pena que vou morrer tão cedo. Morrer é muito chato”.



Durante o bate-papo, o ator revelou que tentou negociar sua permanência na história. “Hoje encontrei com as autoras aqui e falei: ‘Pô, não tem como ter um flashback?’”, disse ele, arrancando gargalhadas dos presentes. Sempre brincalhão, Stepan aproveitou para falar das mudanças nos bastidores da TV. “A Globo tá tão econômica que é o seguinte: você só ganha até o dia em que tá gravando. Morreu, não ganha mais. Antigamente era bom, você morria e ainda ficava ganhando uns nove meses depois. Agora não”, disparou, aos risos.



Além da novela, Stepan também comentou o sucesso estrondoso da série “Os Donos do Jogo”, em que interpreta um contraventor. Mesmo com uma participação menor, ele celebrou a repercussão da produção. “Eu faço uma pequena participação, mas fiquei tão feliz. ‘Os Donos do Jogo’ não é um sucesso, é um fenômeno. E é um fenômeno mundial. É a série mais vista do mundo sem ser falada em língua inglesa”, afirmou.



E para quem já está ansioso por mais, o ator confirmou: sua presença na segunda temporada da série já está garantida. “Isso aí já está fechado”, assegurou.



Entre revelações, piadas e bastidores, Stepan Nercessian mostrou que, mesmo “morrendo” cedo em Coração Acelerado, segue mais vivo do que nunca nos grandes projetos da TV e do streaming, e sempre com muito bom humor.