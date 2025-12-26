Nadine Gonçalves esteve em shopping do Rio e escolheu fragrâncias conhecidas como ’contratipos’Foto: Reprodução
O que despertou a curiosidade deste colunista é que a loja é conhecida por comercializar os chamados contratipos, perfumes que se assemelham a fragrâncias importadas famosas e que ficaram popularmente conhecidos como “perfumes genéricos”.
Segundo fontes, Neymãe foi até a loja para escolher um presente especial para um ente querido. Simpática, a mãe do camisa 10 do Brasil foi elogiada pelo comportamento discreto e atencioso, posando para fotos com funcionários do estabelecimento.
Uma dessas imagens, inclusive, chegou até a coluna. Nela, Nadine aparece ao lado de uma funcionária da loja, exibindo um belo sorriso no rosto, sorriso típico de quem acabou de fazer um ótimo negócio.
