Nadine Gonçalves esteve em shopping do Rio e escolheu fragrâncias conhecidas como ’contratipos’Foto: Reprodução

Publicado 26/12/2025 16:23 | Atualizado 26/12/2025 16:47

A mãe do craque Neymar chamou atenção ao ser vista, na última semana, em uma loja de perfumes importados localizada em um shopping da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Amigos da coluna Daniel Nascimento presenciaram a cena e garantem: Nadine Gonçalves que é socia de 7 empresas, incluindo a que gerencia a carreira do filho, passou um bom tempo no local escolhendo fragrâncias.



O que despertou a curiosidade deste colunista é que a loja é conhecida por comercializar os chamados contratipos, perfumes que se assemelham a fragrâncias importadas famosas e que ficaram popularmente conhecidos como “perfumes genéricos”.



Segundo fontes, Neymãe foi até a loja para escolher um presente especial para um ente querido. Simpática, a mãe do camisa 10 do Brasil foi elogiada pelo comportamento discreto e atencioso, posando para fotos com funcionários do estabelecimento.



Uma dessas imagens, inclusive, chegou até a coluna. Nela, Nadine aparece ao lado de uma funcionária da loja, exibindo um belo sorriso no rosto, sorriso típico de quem acabou de fazer um ótimo negócio.

Agora, resta saber quem foi o(a) sortudo(a) que ganhou o mimo de Natal escolhido pela milionária mãe do jogador.