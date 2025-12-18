Catia Fonseca conversa com Sigourney Weaver e Oona Chaplin para novo 'Avatar' - Foto: Divulgação

Catia Fonseca conversa com Sigourney Weaver e Oona Chaplin para novo 'Avatar'Foto: Divulgação

Publicado 18/12/2025 14:27 | Atualizado 18/12/2025 15:53

Catia Fonseca ampliou sua atuação fora dos estúdios após sua participação no Dança dos Famosos, e embarcou para o México para um compromisso internacional ligado ao cinema. A apresentadora entrevistou as atrizes Sigourney Weaver e Oona Chaplin, que integram o elenco de Avatar: Fogo e Cinzas, novo filme da franquia comandada por James Cameron.

O longa é o terceiro capítulo da saga e dá continuidade à história de Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña), agora envolvidos em novos conflitos ao lado da família. Durante as conversas, as atrizes comentaram bastidores da produção, curiosidades do set e detalhes sobre os próximos desdobramentos da trama que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.

Catia foi a única celebridade brasileira convidada para participar da ação internacional. Em comunicado enviado à imprensa, a apresentadora destacou o momento de mudanças na carreira. “É um convite que chega em um período em que quero fazer coisas novas. Entrevistar grandes estrelas de Hollywood é, sem dúvida, um desafio”, afirmou.

Na nova história, após um novo confronto contra a RDA e a perda do filho mais velho, Jake e Neytiri precisam enfrentar o Povo das Cinzas, uma tribo Na’vi marcada pela violência extrema e pelo domínio do fogo. O grupo surge como uma ameaça capaz de alterar o equilíbrio de Pandora.