Douglas Sampaio grava "Lady Di" em clima intenso na Tavares BastosFoto: Divulgação
Segundo quem circula pelos bastidores, o clima no set tem sido de concentração total, com cenas consideradas mais pesadas e momentos que exigem forte entrega dos atores. Integrantes da produção descrevem o ambiente como “carregado de energia”, principalmente nos trechos gravados dentro da própria comunidade.
Douglas divide o comando com Lucas Neves, que nesta produção acumula também a função de diretor de elenco. A dupla, que já atua junta há algum tempo, agora está envolvida em “Lady Di”, título que vem sendo tratado com sigilo e que tem despertado curiosidade entre profissionais do audiovisual.
Embora poucos detalhes tenham vazado, fontes afirmam que a trama aborda temas sensíveis e promete sequências intensas, o que explicaria o cuidado extra com a gravação e a escolha de locações menos óbvias. A expectativa é que o projeto gere repercussão assim que os primeiros materiais começarem a circular.
