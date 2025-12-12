Douglas Sampaio grava "Lady Di" em clima intenso na Tavares Bastos - Foto: Divulgação

Douglas Sampaio grava "Lady Di" em clima intenso na Tavares BastosFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 13:40 | Atualizado 12/12/2025 13:50

Douglas Sampaio e David Santiago retomaram a parceria criativa e estão à frente de um novo projeto da Aquarella Cine, que segue trabalhando de forma discreta, mas com ritmo acelerado, na comunidade Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul do Rio. As gravações chamaram a atenção dos moradores, que notaram a movimentação intensa de caminhões, câmeras e equipe técnica desde as primeiras horas da manhã.



Segundo quem circula pelos bastidores, o clima no set tem sido de concentração total, com cenas consideradas mais pesadas e momentos que exigem forte entrega dos atores. Integrantes da produção descrevem o ambiente como “carregado de energia”, principalmente nos trechos gravados dentro da própria comunidade.



Douglas divide o comando com Lucas Neves, que nesta produção acumula também a função de diretor de elenco. A dupla, que já atua junta há algum tempo, agora está envolvida em “Lady Di”, título que vem sendo tratado com sigilo e que tem despertado curiosidade entre profissionais do audiovisual.



Embora poucos detalhes tenham vazado, fontes afirmam que a trama aborda temas sensíveis e promete sequências intensas, o que explicaria o cuidado extra com a gravação e a escolha de locações menos óbvias. A expectativa é que o projeto gere repercussão assim que os primeiros materiais começarem a circular.