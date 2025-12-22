Adriane GalisteuReprodução / Instagram
Exclusivo Flagrada ao celular no volante, Adriane Galisteu vai à Justiça; entenda
Apresentadora fez acordo para assumir pontos de multas que estavam na CNH do marido
Luciano Huck é acusado de plágio e enfrenta processo milionário
Processo afirma que filme "Na Quebrada" nasceu da história de ex-aluno do Instituto Criar, fundado pelo apresentador
Catia Fonseca entrevista estrelas de novo 'Avatar' no México
Apresentadora conversou com Sigourney Weaver e Oona Chaplin e falou sobre novo desafio fora da TV
Sem carteira assinada, ex-funcionário processa Angélica em mais de R$ 190 mil
Demitido por WhatsApp, cuidador do pai da famosa há mais de três anos diz que teve o salário do mês do desligamento retido e não recebeu nenhum direito trabalhista
Justiça condena Nego Di por comentários ofensivos contra Jojo Todynho
Humorista terá de pagar indenização e apagar vídeos após decisão que reconheceu discriminação por aparência física
Após críticas, Daniela Beyruti publica carta aberta sobre o SBT News
Executiva diz que projeto será sem partido e convida público a assistir antes de julgar
